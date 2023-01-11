你可曾想像坐在船艙上，體驗成為座艙長的英挺模樣嗎？你玩過珊瑚拓印嗎？你曾經背著氧氣瓶，戴上面罩，穿上蛙鞋下海潛水嗎？喜歡上山下海富有冒險精神的臺北啟明學校，臺北市立啟明學校舉辦校外教學活動，要去哪裡玩耍呢?所有的答案在基隆市國立海洋科技博物館，可以一次滿足!
臺北市立啟明學校感謝國立海洋科技博物館為了讓視障生了解水中生物的樣貌，客製化立體熱印圖讓孩子觸摸，輔以詳細的講解，讓同學們能用心感受海底下豐富的物種多樣性，體會繽紛的海洋世界！美麗的海洋生物，在視障同學用雙手觸摸、用心感受下，翩然躍入孩子的想像世界！
或許視障生無法看清楚水母的樣子，透過導覽人員的描述，知道牠如同布丁般Q彈的身體構造，如同雨傘般開合開合的游動姿態！或許我們無法看清楚小丑魚悠游穿梭於珊瑚間的自在模樣，但孩子能夠透過海底總動員卡通中尼莫的說話聲音猜想，牠俏皮可愛的樣態！啟明的孩子，在海科館與學校的用心規劃安排下，對海洋有更深一層的認識與體驗!
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