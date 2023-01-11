夢想淘心室1月11日【曉宇宙~曉曉問大大】邀請畢業於台大法律系年僅23歲，來自主持界與律師界，有氣質美女律師、新生代主持人之稱的蔡孟軒。前陣子韓劇《非常律師禹英禑》風靡全球，還一舉登上Netflix非英語類劇集第1名，熱門程度堪比《魷魚遊戲》。不論妳是否愛追法律劇，一定要認識這位超級斜槓律師。

蔡孟軒在節目中分享了律師界一個有趣的話語，「我們律師跟律師之間都會互稱道長，剛聽到的時候內心OS是我聽錯了嗎？怎麼好像是在武林大賽裡頭才會聽到的東西，但事實上我到現在還沒有那麼摸清這個名稱的淵源，但我一直覺得這是一個還蠻有趣的一個術語」。聽眾們是否也覺得很有趣？

目前在理律實習的蔡孟軒是理律派的道長，二月即將拿到律師證，專攻智慧財產的她接觸過一些行政訴訟。雖沒有大喜大悲的事情，但是在跟庭的經驗中，因為有些著作權需要比對抄襲的部分，甚至是有一些可能是圖片或是建築物等，就必須趕快的把一些對方說的論點記下來，甚至思考有什麼資料其實是可以來呼應說對方提出的質疑，她覺得這時候反應能力和資訊統整能力都非常重要。想進入律師界的聽眾們可以參考。

自詡像奶茶溫暖醇厚的蔡孟軒，同時還是2019海峽兩岸主持人大賽銀獎獲獎人，參與演獎、主持各大賽事的常勝軍，然而做為人生勝利組的她的在節目中分享了自己的挫折，到底是什麼挫折呢？她又是如何走過？更多精彩內容都在【曉宇宙~曉曉問大大】，千萬不要錯過。

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