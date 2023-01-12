大專校院於112年2月2日至12日辦理112學年度四技二專特殊選才入學到校面試或實作展演等指定項目甄審。為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，技專校院招生策略委員會（以下簡稱招策會）針對受疫情無法到校參加指定項目甄審的中重症住院隔離治療確診個案，提供應變方案。為維護考生權益，經中央流行疫情指揮中心與教育部同意各大專校院設置居護試場，供輕症或無症狀確診之居家照護考生（以下簡稱居護考生）應試，並強化考場、試場與人員相關防疫作為。

招策會表示，因本次甄審因涉及確診者離開指定隔離處所，居護考生請於甄審3日前，主動向招生學校申請應試，並將甄審日期、起訖地點及交通方式通報考生居住地衛政單位；若於甄審當日快篩陽性或前1~3日確診通報為居家照護之考生，亦應儘速通知，俾便安排。

而居護考生應確實配戴口罩，「由1位同住親友接送」或自費搭乘防疫計程車往返居所與試場，抵達試場後由學校專人負責居護考生之引導及管制，避免與一般考生接觸；當日應試結束後，應立即返回居家照護或指定隔離處所。

招策會說，特殊選才招生因應疫情應變方案適用對象限「中重症住院隔離治療之確診個案」，須舉證向招生學校提出申請並經審核同意後，將到校項目之占比分配至簡章所列書審項目，以書面審查項目計算總成績；總成績達該系科一般生正備取最低錄取標準，將以外加名額錄取，外加名額以該系科組招生名額5%為限（小數點無條件進位），不排擠一般生升學機會。

招策會主任委員、北科大校長王錫福提醒，受疫情影響的考生請密切注意報名校系的甄審資訊，各大專校院最遲於112年2月2日在各校網站公告申請方式、相關表件及注意事項等具體試務防疫措施；考生應於甄審日前留注意自身健康情形，若為居護考生請務必主動與招生學校及衛政單位聯繫，以免私自離開隔離處所而觸法。