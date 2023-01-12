國立高雄科技大學(以下簡稱高科大)與國立菲律賓大學（University of the Philippines）跨國合作，於2023年1月9日傍晚在高科大楠梓校區國際會議廳聯合舉辦《友誼之聲》慈善公益音樂會，且隔日（10號）於高科大建工校區藝文中心，舉辦UP System總校長Hon. Danilo L. Concepcion榮譽博士頒授典禮，邀請南臺灣學校代表及UP System八大分校高層代表一起交流之際；透過音樂會療癒東南亞及菲律賓移工在台思鄉之情，以及建立高科大與菲律賓大學的兩校珍貴的情誼。

國立菲律賓大是菲律賓最重要的高等學府，而國立菲律賓大學交響樂團（UPSO）是由該校內專業音樂家們所組成的交響樂團，享有極高的評價及聲譽。此次高科大有幸邀請到國立菲律賓大學交響樂團來楠梓校區舉辦《友誼之聲》慈善公益音樂會，藉由音樂譜出高科大與國立菲律賓大學的友誼之聲，更能促進兩校之間的國際交流。

高科大楊慶煜校長(右)頒授榮譽博士予UP System總校長Hon. Danilo L. Concepcion(中)，總校長夫人CONCEPCION, MARIA GABRIELA R. (左)合照。(照片/高科大提供)

高科大楊慶煜校長表示，高科大除了鼓勵校內教職員學子們在各專業技術學科領域進行精進深耕學習，亦企圖在校園內營造濃厚藝術文化氛圍，優化校園的美學素養，以及培養科技與人文美感兼具的人才。本場音樂會更以敦親睦鄰、慈善公益為初衷，邀請在臺灣的東南亞菲籍移工感受到家鄉的溫暖和音樂，貴賓與本校師生同仁也一起前來共襄盛舉參加這場音樂饗宴。

高科大共同教育學院楊碧藍院長表示，五年來，本校著力推動全校藝術文化教育。高科大共教院致力於通識課程之革新，培養學生擁有多元能力與創新思維的新視界，成為兼具專業知識與人文關懷。

高科大藝術文化中心林世凌主任表示，《友誼之聲》音樂會加深高科大與UPSO進行藝術文化的交流，有助於雙方互惠與合作，帶領校園美感走向國際，創造更多可能性。

臺菲大學社群交流茶會，邀請南臺灣學校代表、UP System八大分校高層代表及本校一起交流，並欣賞高科大青年藝術家典藏作品。(照片/高科大提供)

此外，於隔日(10號)由高科大舉辦UP System總校長Hon. Danilo L. Concepcion榮譽博士頒獎典禮於建工校區藝文中心2樓表演廳盛大舉行，高科大楊慶煜校長為榮譽博士披肩、戴帽以及頒發榮譽博士證書，為高科大增添一名優秀的榮譽博士；期間更安排了藝文作品導覽，藉由分享美學創造多元國際交流的價值共創及機會，並表彰各界對學術、文化以及專業上的特殊成就及貢獻，冀盼國際間往來亦趨頻繁，一同開拓無限未來，朝國際化的舞台邁進。

高科大除了積極強化各校區視覺藝術、音樂與劇場表演場域專業功能之外，更呼應校園師生藝術生活與在地社區居民需求，參考各校區人文環境特質，朝多功能的藝文空間規劃，以滿足師生對未來校園人文環境的需求；在國際交流方面高科大也與各大國外學校交流、簽署合作意向書、交換學生或舉辦各項國際活動等，鼓勵學生學習英文考取相關證照，以利邁向國際化大學的發展。