111年國家永續發展獎日前出爐！新北市平溪國小榮獲六都唯一教育類國家永續獎殊榮，創下全國永續環境教育最佳典範。今(11)日於市政會議獻獎，跟侯友宜市長分享獲獎喜悅，侯巿長高度肯定與感謝學校推展永續環境教育的付出與努力。

教育局長張明文表示，平溪國小是一所全人教育學校，秉持「以人為本」的理念，同時整合各項重要議題推動環境教育，因此，學校除了是新北市環境教育特色學校，另外也是新北能源教育中心及綠蔭聯盟推廣學校。感謝平溪國小師生在環境教育上的深耕與推廣，期勉每位師生都能以實際行動落實永續概念，讓永續教育的種子持續在校園裡萌芽、茁壯。

學校推動校本課程重點聚焦於氣候變遷、能源教育、食農教育和戶外教育等環境議題，我們以跨域合作、協同教學方式進行，帶給孩子更宏觀的思維。(照片/新北市教育局提供)

平溪國小校長鄭益堯表示，我們提供全方位課程，由全校師生出發到社區家長、校友、夥伴互訪，提供人人可學習、處處可學習的課程教學與體驗學習機會。此次獲獎對我們而言，不僅是一種肯定，也是另一種責任的開始，未來也會持續以學校為中心，透過環境保護行動力，與社區家長、策略聯盟、伙伴學校合作，建立多元夥伴關係，讓永續發展看得見。

教授自然、環境教育與雙語課程的陸安老師另外分享，學校推動校本課程重點聚焦於氣候變遷、能源教育、食農教育和戶外教育等環境議題，我們以跨域合作、協同教學方式進行，帶給孩子更宏觀的思維。例如這學期的「唐吉軻德尋電大冒險」，以平溪在地礦業歷史出發，除了討論能源的使用、轉換、發展趨勢與限制，另外也以人文角度認識礦工畫家洪瑞麟；還有帶領學生欣賞音樂劇與各種表演呈現方式，並以生活可再利用的材料製作戲服與道具，讓真實素養於生活中實踐。

平溪國小提供全方位課程，由全校師生出發到社區家長、校友、夥伴互訪，提供人人可學習、處處可學習的課程教學與體驗學習機會。(照片/新北市教育局提供)

六年級的同學林雨潼表示，在唐吉軻德舞台劇的練習中，能夠跟同學一起完成這個比賽，很驕傲，我們是一個團隊，任何一個角色都很重要；潘凱俊同學則說，老師在台詞中加入了很多能源與氣候變遷的知識，讓我們在唱歌的過程中，不知不覺也記下了很多重點，比起課本的文字，這些知識更不容易忘記；闕辰翰同學也表示，參加了各項能源知識課程與活動，讓我感受到能源的得來不易，要隨手養成節約能源的好習慣。

教育局指出，新北市自107年起制定環境教育發展中長程計畫，鼓勵各校將環境倫理、永續發展、氣候變遷、災害防救及能源資源永續利用等五大環境教育學習主題融入各領域課程教學，培養學生自發、互動、共好的永續環境素養能力，並以跨校、跨區進行交流與分享，讓師生從校園出發，將永續環境的理念共同傳遞影響更多人。