中國文化大學與台灣世曦工程顧問股份有限公司，今天（12日）簽署產學合作備忘錄，未來將深化雙方合作與交流，除提供文化大學學生專業實務實習機會，並將提供學生優渥獎學金，共同為培育國家優質專業工程人才盡一份心力。

參與簽署儀式的文化大學師長，包括王子奇校長、王志誠副校長、楊馥如教務長、施登山總務長、校友總會魏裕昌秘書長、外語學院葉淑華院長、理學院盧光輝院長、法學院吳盈德院長、土資系李家儂主任，以及土資系的葉惠中老師、郭進泰老師、陳怡君老師、林佩萱老師、藍逸之老師等；台灣世曦則有施義芳董事長、李正剛特聘顧問、廖學瑞總經理、王子安副總經理、張欽森副總經理、魏雲魯資深協理、林信忠協理等12位主管與會，共同見證雙方合作新里程碑。

中國文化大學與台灣世曦工程顧問股份有限公司，今天（12日）簽署產學合作備忘錄。雙方簽約後，隨即就未來如何深化產學合作進行交流。(照片/文化大學提供)

王子奇校長致詞表示，非常感謝台灣世曦公司與本校簽訂產學合作備忘錄。台灣世曦深耕台灣、服務人群，並以「傾聽大自然的聲音，與大地對話，創造人與土地的和諧與永續」作為工程建設的最高指導原則，更榮獲公共工程委員會金質獎、金擘獎，交通部金路獎、道安創新貢獻獎等，實為全國工程顧問公司之楷模。

他表示，文化大學今年因應時代需求成立永續創新學院，並與國際上知名高校進行國際合作、雙聯學位等，培育無數人才，且發展目標與台灣世曦一致，相信雙方合作，一定可以開創產學合作典範；透過產官學協力培育人才，創造產值，讓未來環境更加美好。

施義芳董事長表示，台灣世曦從中華顧問工程公司蛻變至今，始終堅守工程師的職責，秉持研發創新、服務卓越、正直誠信的企業精神深入臺灣每個角落，促進民眾生活家園的便捷與舒適，為社會經濟的發展與整體競爭力的提升持續挹注旺盛能量。台灣世曦每年的離職率僅4%，很多員工都以公司為家，以終生服務公司為職志，是全國最幸福的企業。

中國文化大學校長王子奇（右）與台灣世曦工程公司菶事長施義芳（左），今天（12日）簽署產學合作備忘錄，未來將深化雙方合作與交流，共同為培育國家優質專業工程人才盡一份心力。(照片/文化大學提供)

施義芳董事長說，文化大學是台灣知名大學，目前公司內部也有許多優秀同仁是文化校友，雙方有長久的合作關係，在相關業務的爭取與執行過程，文化大學也提供充分的協助，並以完善的計畫成果獲得業主肯定。他也肯定文化大學學生的表現，並認為文大的學生是台灣世曦未來急需的人才，例如今年都市計劃與開發管理學研究所楊同學除獲得世曦的獎學金，更可望於畢業後進入公司服務。

他表示，雙方產學合作更只是開端，相信未來合作一定能夠「永續」且「與時創新」，共同作育英才，參與國家建設，達成互相貢獻所長、共同成長的目標。

王志誠副校長表示，文化大學刻正致力朝保證學生就業的目標邁進，並已與多家知名企業接軌；外語學院葉淑華院長、理學院盧光輝院長、法學院吳盈德院長等，也分別說明各學院的專業與培養的人才，以及未來如何進一步與台灣世曦所需人才作更緊密結合。