由台灣暨臺北市國際公共關係協會（TIPRA）主辦，華語行銷傳播界雙年會盛事「第六屆華文公關獎」，日前於台北盛大舉辦，本屆共頒發二十類作品、三類個人獎與兩岸學生競賽獎。頒獎現場冠蓋雲集，除匯聚將近三百位品牌傳播與公關行銷界的菁英與會外，甫上任的台北市新科市長蔣萬安也到場祝福。華文公關獎評審團並將「公關影響力人物獎」頒予藝人陳亞蘭與資深公關人吳春城，鼓勵他們善用良好的公眾溝通，推廣歌仔戲藝術文化與壯世代發展的重要議題。

華文公關獎籌備會主委TIPRA理事長郭慶輝。(照片/ 台灣暨臺北市國際公共關係協會提供)

本屆籌備會主委也是TIPRA理事長郭慶輝表示：雙年一屆的華文公關獎恰巧跨越疫情最為嚴峻的兩年，很開心本屆仍有將近兩百件作品參與角逐，不只僅有不到三十間國內優秀的公關行銷公司有機為成為入圍者，最終也只有二十件作品能獲封金獎，可以說是含金量相當高的一屆。而由行銷傳播各公協會與產、學界共同組成的評審團，也相當肯定在本屆的作品中，看到更成熟的議題溝通策略、更多元的執行方案與更創新的科技應用力。代表疫情的影響雖帶來挑戰，亦創造新機會與動能，讓公共關係的影響力及範圍加大，成為無論是品牌行銷、經營管理或議題傳播上不可或缺的重要基石。

台北市市長蔣萬安到場向產業界致意時，也相當肯定華文公關獎由業界自發舉辦，能到第六屆如此盛大的規模實屬不易；華文公關獎創造一個可以讓業界交流與切磋的平台，無論在帶動整個產業的發展，或提升從業人員的實力上，都帶來相當正面的影響力，祝福華文公關獎未來還能更加茁壯。

公關影響力人物獎得主吳春城。(照片/ 台灣暨臺北市國際公共關係協會提供)

「華文公關獎」從第一屆的十大獎項開始，至第六屆已增加到總共二十類公關作品獎項、三類個人獎與學生競賽。除了品牌與企業端向來重視的各產業品牌公關溝通獎外，非營利、聲譽管理、社會責任與永續亦是備受矚目的獎項；而近幾年受科技發展、數位社群及疫後環境演變的影響，亦增列公關科技類獎項，鼓勵議題管理與品牌行銷運用科技而創新的優秀作品。個人獎項的公關影響力人物獎，肯定以良好公眾溝通推動社會議題的卓越人士；並在優秀公關經營人和優秀公關從業人員的獎項上，鼓勵長期在產業付出並有傑出表現的公關人。本屆學生公關策略創意競賽，更吸引兩岸數十所大專院校傳播與行銷領域學生參與，透過競賽交流與學習領略公關實務經驗。

公關影響力人物獎得主陳亞蘭。(照片/ 台灣暨臺北市國際公共關係協會提供)

華文公關獎質量兼顧、內外兼備的表現，使評審團及各界人士對公關產業的蓬勃發展留下深刻印象，並為「華文公關獎」立下良性競爭、共創共好之美好立意。期待透過華文地區公關案例的交流觀摩，激盪出更多創意的火花，也能傳達公關產業對社會的貢獻及努力。