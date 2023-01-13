連續兩年獲得世界大學影響力排名國內非醫藥類大學第一的東海大學，日前更獲2023年企業最愛中南部私校排名第一的殊榮，為了吸引優秀學子入學，校方表示，總計將提供總額超過一億元的獎學金項目，其中最具亮點的獎學金是獲選進入東海AI光點計畫智慧製造班將提供每年每人12萬元的新台幣獎助學金，以及就業實習機會。

東海大學重視博雅宏通的人文科技整合教育；提供多元、國際化的專業學習環境與創新就業力的實習課程。(照片/東海大學提供)

東海擁有全國最美麗寬闊的綠色校園，重視博雅宏通的人文科技整合教育；提供多元、國際化的專業學習環境與創新就業力的實習課程。東海大學以AI、永續、博雅為核心，結合GOOGLE、中華電信推動雲端課程；導入兆元產業契機，特斯拉敏捷式智慧製造課程，東海表示，近年來辦學卓越更是備受肯定，「2023企業最愛大學問卷調查」躍居全國第三名，中南部私校第一，國內唯一連續3年獲得永續典範大學獎、永續報告書獎及永續單項績效獎肯定的大學，連續17年獲得教育部教學卓越獎勵。指考分發考生最愛，榮登全國前十大熱門校系。

東海大學提供豐厚的資源培育人才，將提供全學年獎助學金總額高達新台幣1億3,600萬元。(照片/東海大學提供)

為了吸引提供豐厚的資源培育一流人才，將提供全學年獎助學金總額高達新台幣1億3,600萬元，包括校內各類獎助學金逾5,500萬、政府獎助學金逾3,600萬、工讀助學金逾4,400萬、緊急紓困金逾70萬，另有多項其他單位團體捐贈之獎助學金設置於校內各院系。此外，設有「優秀新生入學獎勵辦法」鼓勵優秀青年學子就讀，入學成績優異者，不限名額可獲得入學獎學金，人文理工不少科系也提供新生入學獎學金。而最受矚目的就是智慧製造班豐厚獎學金補助，入學獲選後除了一年高達12萬獎學金項目，還可以申請其他項目，並且可以優先獲得實習就業的機會。

東海大學目前朝打破科系壁壘、強化跨域學習、創新思維、行政革新的「未來大學」目標邁進，以翻轉教育思維幫助學生打破學習侷限，強化自主學習提升知識學養並培養國際移動力，帶領學生前進未來。