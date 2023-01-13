夢想淘心室1月13日【創時空】邀請到研發MICTS微創手術器械的團隊執行長與研發長，分享腕隧道症候群患者的輔助器具研發過程。兩位本是研究所同學，是如何將原本只是實驗室的手術器具，透過研發與專利申請到現今即將推至醫院提供臨床使用，不同專業的三人組如何協作讓彷如小孩的研發心血日漸有了巨星的模樣，來聽執行長與研發長怎麼說。

研發長覺得團隊像是十全大補湯，因為十全大補湯需要很多材料慢慢熬，才能熬出一碗精華的湯，就像是團隊的每一個成員都來自不同的專業，每一階段的研究都慢慢一步一步來，才能將這個微創器具呈現在大家眼前。

此外，團隊的執行長從文組法律系轉到理組，由小時候成為律師的夢想跨領域到醫學工程，最後並研發腕隧道症候群微創器材，轉換跑道到醫學工程領域，神奇的斜槓也助力團隊的微創器具在醫療法律上的申請手續。更多精彩內容在今天的節目中，不要錯過囉。

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