新北2023閱讀代表字透過「新北學Bar臉書」粉絲票選，由欽賢國中阮如君老師提出的「夯」字拔得頭籌，獲選為 2023 年新北閱讀年度代表字，期許透過大力推動閱讀，讓閱讀成為時下最夯的全民運動。12日特別邀請臺北曲藝團以專業的相聲說唱方式，將2018年起的閱讀代表字的意涵串在一起，展現新北市多年來深耕閱讀教育的成果。

教育局長張明文表示，閱讀力是未來競爭力關鍵，教師更是讓孩子能享受閱讀的重要推手，自109學年度起，創全國之先達到國中校校有閱推教師，更推動「閱讀推動學校分級制」，讓各校依自身規模及條件實施閱讀推動策略，期盼在閱讀教育軟硬體齊進的努力下，啟迪孩子們終身學習的閱讀興趣與能力。

新北市透過各校閱讀推動教師的課程深化，持續提升學生閱讀資源之廣度與深度。(照片/新北市教育局提供)

推薦「夯」字的阮如君老師說，「夯，是用以敲打地基，使其結實之工具。在流行用語上是很熱門、很搶手、很流行的意思。透過大力推廣閱讀，能夯實語文基礎，提升閱讀理解能力。」許多家長和學生也在票選貼文下留言：「大力耕耘、大力推展閱讀」、「大力推閱讀，閱讀就會夯」、「知識就是力量，大家一起夯閱讀」、「閱讀素養是時下最夯的教育議題」。

新北市閱讀教育核心工作小組召集人，新泰國中校長陳玉芬也提到，新北市透過各校閱讀推動教師的課程深化，持續提升學生閱讀資源之廣度與深度，同時透過國中15個跨校閱讀社群的運作，讓各校閱推教師共同發展閱讀策略，除了促進校際交流，還可依地理位置及人文特色發展閱讀亮點。

特邀臺北曲藝團以專業的相聲說唱方式，將2018年起的閱讀代表字的意涵串在一起，展現新北市多年來深耕閱讀教育的成果。(照片/新北市教育局提供)

教育局另補充，為讓老師共同培力及深化課程，教育局規劃多元且跨域的閱讀推動教師增能研習，並辦理國民中學「閱讀融入課程教學」教學示例與試題徵選，自108年至110年已累積33件優良作品，均放在中等教育科資源網(http://se.ntpc.edu.tw)供各校教師參考運用。透過教師在閱讀教學的設計與實踐，逐步奠定學生的學習基礎，並用閱讀開拓學生視野，帶領他們迎向無限遼闊的未來。