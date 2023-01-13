112學年度大學入學考試中心舉辦之學科能力測驗於今 (13)日登場，新北巿境內設有10個考場、537個試場(含備用及防疫試場)，共計有1萬6,995名考生報考。今日考科為數學A及自然2科，新北市考場缺考人數共591人次，其中第1節數學A科缺考人數為286人，第2節自然科缺考人數為305人。

112學年度大學入學考試中心舉辦之學科能力測驗於今 (13)日登場。(照片/新北市政府教育局提供)

教育局表示，新北市考場今天無重大違規事件發生，主要違規事件皆為一般違規事件，例如手機鈴聲響起、考試結束鈴響後仍繼續作答、臨時置物區手機發出聲響及未帶有效身份證件等。違規事件均已由監考人員登記違規情形，將由大學入學考試中心召開會議審議，視其情節，依試場規則規定處理。

112學年度大學入學考試中心舉辦之學科能力測驗於今 (13)日登場。(照片/新北市政府教育局提供)

學科能力測驗還有明後兩天，14日考科為英文、國綜及國寫3科，而15日則有數學B及社會2科。在疫情期間，提醒考生進入考(分)區及試場務必全程佩戴口罩，經勸導或處置仍故意不配合者，禁止進入考(分)區或取消考試資格。

112學年度大學入學考試中心舉辦之學科能力測驗於今 (13)日登場。(照片/新北市政府教育局提供)

此外，也請考生若有發燒、咳嗽或流鼻水等身體不適症狀，請立即向監試人員反映。再次提醒提早出門準備應試，遵守大考中心相關防疫措施規範，落實自我健康管理以順利應試。