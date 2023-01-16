夢想淘心室週一單元【手足無錯】邀請有一位像朋友般的哥哥，目前就讀台灣藝術大學圖文傳播藝術學系的葉彤晏。遲到跟打破原則是彤晏與朋友相處時比較不能接受的事情，她覺得人與人之間的承諾是相當重要的。

關於夢想，在葉彤晏小時候因韓風來襲，聽到韓國女團的歌曲就夢想成為唱跳歌手。彤晏覺得自己像蘋果一樣，雖然是很常見的水果，感覺很平凡、普通，但蘋果有著各式各樣的品種、有酸有甜的也有多種用途，就像自己的個性有著多樣的面向，待了解之後便能知道自己獨特的多種魅力。

手足間的相處，彤晏表示自己看得出來哥哥的心情變化，所以懂得適時在哥哥低氣壓時主動保持距離，兄妹倆幾乎很少有過吵架。唯一跟哥哥大吵的故事，讓彤晏甚至以為這件事是自己腦中想像出來的，兄妹間到底發生了什麼事？為何兩人只記得那個瞬間呢?想知道更多手足的有趣故事就別錯過今天下午五點播出的【手足無錯】。

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