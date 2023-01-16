「不是要訓練員工，我是要訓練創業者。」目前在紐西蘭經營Pacific Delight Tours旅行社的陳明和，是聖約翰科技大學前身新埔工專第一屆機械科及工業設計科校友，因認同母校助學育才的計畫，特別提供112學年度入學、符合申請資格的多媒體設計系及休閒運動與觀光管理系新生在學期間全額學雜費補助，受獎助學生更可於大三下至大四期間，赴紐西蘭PDT進行企業實習，讓同學入學即就業。

聖約翰科大校長張文宇指出，Pacific Delight Tours是繼樺漢科技、臺雅集團、亞翔工程及翰成數位科技之後，第5家參與「入學即就業」計畫、認養學生的校友企業，從學生入學一路照顧到畢業。他表示，陳明和董事長不是要訓練旅遊業的員工，而是要培訓創業者，並將他的經驗傳承給學弟妹。非常感謝他提供機會栽培學弟妹，希望未來能號召更多校友企業加入助學育才行列。

張文宇校長（左）致贈校旗給陳明和董事長夫人Ka Yee (Nancy),CHEN，感謝其參與贊助「入學即就業」計畫。(照片/聖約翰科技大學提供)

陳明和提到，自己從新埔工專畢業後便進入航空業做機械，後來才轉入旅遊市場部門，在台灣旅行社做了17年，1988年移民紐西蘭，並創立Pacific Delight Tours( NZ) Ltd，迄今已經34年，一生最精華的時光都獻給紐西蘭。4年前他回台灣的時候，就很想為母校盡一份心意，日前在好友王南輝的引薦下返回母校參觀，得知聖約翰目前正在推動校友企業「入學即就業」計畫，因此贊助響應，提供2個名額，認養多媒系及休觀系新生，拋磚引玉支持這些前途充滿希望的學子，栽培未來的一代，讓長江後浪繼續推前浪。

陳明和董事長伉儷參觀上海聖約翰大學校史典藏暨研究中心。(照片/聖約翰科技大學提供)

聖約翰科大董事、臺雅集團董事長沈裕雄表示，陳明和秉持「約翰心、新埔情」的情懷來教育下一代，唯有下一代的教育做好，台灣的前途才會越來越光明。沈裕雄也認同他的想法，認為旅遊業的入行門檻很低，但從業人員的服務及腦筋的轉換，並不輸於其他行業。若能透過這個計畫培訓旅行社所需的人才，不但能滿足學生個人的心願，更能滿足旅遊業的發展，非常感謝陳明和的大力支持與協助推動。

陳明和董事長伉儷參觀多媒體設計系各個特色實驗室。(照片/聖約翰科技大學提供)

在好友王南輝陪同下，陳明和伉儷也參觀上海聖約翰大學校史典藏暨研究中心（約史中心）及多媒體設計系等場域設備，對聖約翰科大的辦學及建設印象深刻，也因而促成校友企業力挺母校、量身訂做、助學育才之美事。