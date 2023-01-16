臺北市於104年廢止小學寒暑假作業，學生不再受限制式的寒暑假作業，以讓學生擁有多元、創意的發想能力。為呼應新課綱素養導向的學習方式，臺北市教育局於111學年度升級自主學習2.0，強調以人為本，培養學生具備自主學習能力並成為終身學習者，以自主規劃決定、連結探索生活、開展視野分享學習及向上延伸為特色，並納入國中參與試辦，強調符應十二年國民基本教育之核心素養，學生是自發主動的學習者，也是自己學習的主人。

為鼓勵學生探索興趣達到自主學習，教育局於1月16日假新生國小辦理學生假期自主學習說明會，會中由湯志民局長分享推動學生自主學習2.0的理念內涵及自身自主學習攝影鳥類的經驗。湯志民談到一開始的起心動念是想製作早安圖和大家寒暄，從用手機隨手拍、逐漸越拍越有心得，到更進一步開始研究拍攝的設備、角度及技巧，他表示，這段自主學習歷程，從完全不認識鳥的種類，到現在能夠侃侃而談鳥類的名稱、習性、在哪裡拍攝，以及要怎麼在分秒之間捕捉到如此微小又動態的畫面，皆考驗攝影的難度，也令在場的人們驚呼不已，原來每一張照片背後都蘊含著這麼豐富的故事，本次湯志民局長的分享實實在在展現自主學習的教育核心價值，也是自主學習中最適宜的範例。

接著透過湯志民與新生國小李雪鳳校長及學生的溫馨沙龍，建構出親師生心目中自主學習的精神與樣貌，並安排令人眼睛為之一亮的親子表演-哥倫比亞雙人舞，展現自主學習的多元性與豐富性。參與演出的學生黃苡恩表示，由於自身對哥倫比亞舞蹈非常有興趣，邀請父母利用寒暑假的時間一起練舞，因為學期中的時間較為緊湊，能夠利用寒暑假時間學習自己喜歡的舞蹈，不僅能放鬆身心還很有成就感，最後由平等國小賴婷妤校長進行自主學習2.0說帖使用指南，向師長說明引導學生進行規劃寒暑假i學習的方向，並由銘傳國小、永安國小及日新國小三校進行已辦理經驗的深度分享，讓各校進行回饋與交流，達到觀摩學習目的。

透過溫馨沙龍，建構出親師生心目中自主學習的精神與樣貌。左為教育局湯志民局長。(照片/臺北市教育局提供)

學生黃苡恩，自身對哥倫比亞舞蹈非常有興趣，邀請父母利用寒暑假的時間一起練舞。(照片/臺北市教育局提供)

除在國小階段奠定學習基礎與鼓勵應用學習策略，自主學習2.0範疇更進一步推展至國中階段，臺北市政府教育局於1月10日辦理國中學生假期自主學習學校說明會，由局長湯志民闡明自主學習教育意涵與價值，全市國中校長、教務主任及組長熱烈參與，本學年度共有38學校加入試辦，藉由親師生合作，鼓勵國中階段學生參與假期自主學習，期能將國小階段銜接國高中成為獨立自主學習者，讓學生擔負起學習責任並展現自我潛能。

臺北市教育局希望透過自主學習2.0說明會，能讓臺北市的孩子能夠學習到自主規劃、自主學習做決定、連結生活，學習探索和開展視野，並從學習到分享，利用假期的學習時光，譜出屬於自己的幸福成長主題曲，落實十二年國教「自發」、「互動」、「共好」之精神，開創教育新格局！