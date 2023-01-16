原住民族委員會辦理「112年獎勵原住民族語言發展實施計畫」，日前公布獲獎名單，新北市原住民族語教學支援工作人員風英輝老師，榮獲原住民族語言推廣獎，是全國唯一得獎的原住民族語教師。

教育局長張明文表示，新北市原住民學生多達1萬人，為推展原住民族語文及文化，領先全國首創族語教師認證輔導班，網羅族語教學人才，輔導其通過認證成為合格族語教師，並透過師徒制的傳承，由資深族語老師定期協助初任或具教學需求之族語老師，提供課程設計、教學方式、班級經營與學生輔導等諮詢；也定期辦理在職增能及回流研習，提供族語教師現場教學能力與教學新知。新北更全國首創資深族語教師獎勵制度，鼓勵資深優良族語教師持續留在新北市服務，造福孩子。

風英輝老師擔任新北市族語教師暑期增能研習講師，協助原教中心擔任輔導工作。(照片/新北教育局提供)

榮獲原住民族委員會「原住民族語言推廣獎」唯一的原住民族語教師風英輝老師表示，投入族語教學工作已經邁入第15年，有感賽夏族語已經面臨了瀕危存亡之際，3年前將原本經營的公司停業，擔任全職族語教師。族語教學過程，多次因為經濟考量，曾經想離開學校重回自己經營的事業，但是都會區賽夏族語老師只有他一人，學生家長也表達希望能繼續指導他們的孩子，因為不忍心看到有心想學族語的族人面臨找不到老師的窘境，便毅然決然放棄自己的事業，繼續肩負族語及文化傳承的使命。

風英輝老師(左)榮獲新北市110年資深優秀族語教師。(照片/新北教育局提供)

「輕鬆學族語，快樂說族語」是風英輝老師的教學理念，為了提升學生學習族語的興趣，課堂上風老師會帶入文化介紹或歌謠來引起學生的學習動機，並善用網路遊戲來進行教學評量，讓學生快樂的學習。風老師也說，學生學習族語就必須要有說族語的舞台，因此鼓勵學生參與各項族語語文競賽，學生常常會擔心無法勝過部落的孩子，但在風老師的鼓勵與陪伴下，很多學生拿下全國賽第一名或特優的佳績，也有學生在族語認證的成績拿到榜首。看到都會區孩子不再害怕說族語，更熱愛並認同自己的族語，是風老師教學上最大的驕傲。為了精進自己的教學知能，風老師不僅至清華大學進修研究所，更參與中學師資培育課程，想為族語教學盡更大的心力。

新北市原住民輔導團總召高淑真校長表示，風老師專精於原住民教學示例的編寫，曾參與110年、111年教育部辦理的原住民族優良教案甄選，榮獲甲等的佳績，因此邀請風老師在輔導團擔任族語教學課程推動小組長，統籌16族「唱歌謠學族語」教學影片拍攝，並協助開發原住民教學課程模組。原教中心高秀玉主任提到，初識風英輝老師時，風老當時還在經營自己的事業，但為了都會區的賽夏族孩子，開車往返2小時的路程只為給1位學生上1節族語課，時間與交通成本遠高於鐘點費，但風老師依然甘之如飴，只因他希望賽夏族的孩子能認同自己的語言與文化。

教育局表示，111學年度新北市原住民族語課程總開設班數超過2,000班，開課率已逾9成，感謝所有優秀的原住民族語教學支援工作人員長期付出，才能有如此豐碩的成果，讓原住民學子能夠學習母語，傳承原民文化；期待未來能透過培力計畫落實族語教師的教學深化與經驗傳承，讓新北的原力崛起，進而將原住民族文化讓全民認識與瞭解，達到全民原教。