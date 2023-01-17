教育部青年發展署統計， 111年度共獎勵青年自組志工團隊476案、支持5千多名青年投入公益行動，並有1千多人參與111年度青年志工團隊競賽及運用單位表揚計畫，共有高中職組15隊、大專校院及社會青年組39隊進行報名，經過一連串激烈初選後，分別為9隊及20隊進入決選，並遴選出5組績優運用單位。

新進團隊「夥伴注意Huobanjuyi」由世新大學畢業的社會青年所組成，利用業餘時間辦理「逐格動畫週末工作坊」，運用所擅長的影像紀錄，在網路社群平臺推廣，讓更多人去瞭解偏鄉教育的議題。(照片/教育部青年署提供)

青年志工團隊競賽及運用單位表揚計畫，是教育部青年發展署為遴選及表揚全國的績優青年志工團隊，除肯定團隊的服務成果外，亦期待能鼓勵更多青年運用專長去展開具體的公益行動，像是高中職組「WeCan WeShare 公益平台」團隊以黑馬之姿進入決選，推動「『有想髮』愛心捐髮公益活動」，為彰化縣市的跨校高中職學生組成，號召來自全臺各地上百人參與捐髮活動，將一束束的長髮所編織的愛，一起獻給化療中掉髮的癌症病友；大專校院及社會青年組除長期耕耘的醫療義診健檢服務、偏鄉課輔團隊外，近年亦展開本土語教學、海洋保育、文化永續等多元面向的服務方案，而新進團隊「夥伴注意Huobanjuyi」也備受矚目，由世新大學畢業的社會青年所組成，利用業餘時間辦理「逐格動畫週末工作坊」，並採訪了烏來區福山國小(現更名為德拉楠民族實驗小學)、萬里區大坪國小以及貢寮區中途學校豐珠中學，運用所擅長的影像紀錄，在網路社群平臺進行推廣，觸及更多人去瞭解與思考偏鄉教育的議題。

高中職組「WeCan WeShare 公益平台」團隊推動「『有想髮』愛心捐髮公益活動」，號召來自全臺各地上百人參與捐髮活動，將一束束的長髮一起獻給化療中掉髮的癌症病。(照片/教育部青年署提供)

而今年度獲選為績優運用單位的「社團法人臺灣兒少玩心教育協會」，為去年獲得青年組榮獲績優服務獎的微光盒子團隊，自107年至今持續投入臺北市安康社區據點陪伴、冒險教育、志工培力，開始著手議題策展，111年已從青年志工團隊走到成立協會，試圖影響更多人傾聽、理解孩子的故事，展現青年的影響力。

本次決選暨頒獎活動預計於112年3月4日至3月5日假臺北市青少年發展暨家庭教育中心辦理，將進行精采的決選簡報與頒獎交流活動，歡迎有興趣的青年志工與民眾前往或於線上共襄盛舉！詳細資訊後續請鎖定青年和平志工團臉書粉絲專頁(https://reurl.cc/VROryR)。

而目前青年署也持續推動獎勵青年自組團隊參與志工行動計畫，全年度皆可受理申請，歡迎青年朋友對於所關注的社會議題發聲並展開具體行動，計畫可洽全臺12個青年志工中心瞭解詳情(https://reurl.cc/ZbRg6a)。