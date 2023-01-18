夢想淘心室1月18日【曉宇宙~曉曉問大大】邀請師承河洛派的命理大師曼樺老師。她覺得自己像櫻桃一樣，因為櫻桃樹是需要長時間的種植才能結果，獲得甜美的櫻桃，只有在風雨與歷練中堅持住，才能有豐收的果實。

曼樺老師在節目透露癸卯年的投資運勢，從天干地支分析，她認為上半年疫情還沒有完全斷絕的意思，整個生氣仍無法回到3年前，還是有不好的磁場，以12長生來說剛好走到病死墓絕，上半年市場經濟仍不會特別好，建議上半年不要大動，健康為第一要務，因為健康為財富之母，需修身養性；待下半年漸漸恢復正常，方可以有大動作。但每個人認為的大動作都不一樣，有些人認為的大動作就是很大的金額，有些人則認為是在投資上面多一點能量，因人而異。經濟面要完全好轉要等到農曆的八月，也就是陽曆的九月才會慢慢正常， 建議聽眾朋友先把身體養好顧好，同時把錢顧好，先把下半年想做的事情仔細做計畫，待磁場好時會有想不到收獲。

癸卯年財運前五名分別為羊、狗、猴、馬、牛，其中投資運佳的生肖為羊、牛、猴；此外在今年上半年須特別注意的生肖:虎、馬、豬、兔，對於不了解的事情則容易失意，可能有大起大落的情況發生，上述四個多注意的生肖每一步都須謹慎前進。

給聽眾的幾句話：「做個不清新也不脫俗的人，且接地氣聚人氣的人。」曼樺老師覺得平時不要想太多，因為明天永遠有意外，我們不會知道意外什麼時候來臨，這個時候我們要相信自己的力量去做自己的事，然後把握當下的每一瞬間，感恩一切。

綠度母咒加開運檔煞的朱砂手鍊跟曉宇宙的聽眾結緣，聽眾們只要留言癸卯年什麼顏色最開運，就有機會抽中。(照片/夢想淘心室提供)

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凡事講求緣份的曼樺老師準備二個綠度母咒加開運檔煞的朱砂手鍊跟曉宇宙的聽眾結緣，聽眾們只要留言癸卯年什麼顏色最開運，就有機會抽中。想知道更多開運小秘訣嗎?更多精彩內容都在【曉宇宙~曉曉問大大】，千萬不要錯過。

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