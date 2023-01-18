知名導演王小棣前進義守大學，全校師生為之瘋狂！由義守大學圖書與資訊處、「傳播與設計學院」電影與電視學系跨單位合作辦理的「名人開麥拉~啟動你的職場DNA」活動，結合圖資處聯合線上udn讀書館電子書聯盟的名家講座資源，邀請知名導演及編劇王小棣與校內師生分享走向心目中嚮往的工作或人生，並鼓勵年輕世代思考過去、現在和未來的連結。

一向樂於培育影視產業新生代人才的王小棣，親自擬定講題，以「關於連結：同學們都將走向心目中嚮往的工作或人生，也許可以思考一下，過去、現在和未來的連結」為分享內容，小棣老師進一步說明，過去其實一直潛移默化影響每個人，因此他鼓勵學生能將過去人生經驗與際遇視為成長的養分，並把握當下打造出自己想要的未來。這場「名人開麥拉~啟動你的職場DNA」活動，以「小棣有約」工作坊為主軸，同時還邀請校內對表演、編導有興趣的學生參與，學生可以針對自己的作品、表演想法等內容，向王小棣請教與交流。

「小棣有約」工作坊，邀請對表演、編導有興趣的學生現場與導演相互交流。(照片/義守大學j.c._photo 提供)

此次活動由影視系大三學生，丁澔及張閔淳擔任主持人，而主持人丁澔表示，很開心能主持小棣老師的活動，因此在事前就下定決心要讓小棣老師看見義大影視系的學生，「不只會演戲，也會主持」的專長。另一位主持人張閔淳說，以往在影視創作時，都很煩惱如何讓觀眾接受關於社會議題的作品，小棣老師立即分享善用喜劇的方式，以幽默凸顯議題才能創作出令人印象深刻的作品，真的是受益良多。

義守大學學生在小棣老師指導下，透過肢體表演，傾注全力詮釋好角色。(照片/義守大學j.c._photo 提供)

圖資處處長李崇道表示，小棣老師的專業横跨編劇及導演，並數度榮獲金馬奬、金鐘奬肯定，希望籍小棣老師的分享，讓學生能受到啟發。影視系老師盧謹明說，小棣老師親和力十足，對學生的提案與表演提出非常建設性的評論，對老師教學上更是助益良多。義守大學積極鏈結影視產業資源，豐富學習內容，同時，學校興建置「新媒體學習創作中心」，設有個人直播室、訪談室、梳化室等空間，提供直播所需設備，以培育目前年輕學子最感興趣的自媒體人才。