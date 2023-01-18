南華大學產品與室內設計學系三年級學生蘇宇柔又獲佳績，繼榮獲「2022新北巿牙醫師公會口腔保健影片推廣創意海報徵選大賽」得到第一名，先前於去(111)年12月3日至4日參加「2022新北市國際珠寶精品金工競賽」，再榮獲精品工藝組大專院校組第三名！

南華大學產品與室內設計學系著重在「學中做、做中學」的課程安排，培養兼具「專業知識」與「實務技能」的專業人才，課程架構提供學生多元化專業能力的培養，未來可依其適性之演變，朝向產品造形與室內設計領域發展。在課程規劃中也會安排從最基礎的工藝技法訓練每一位學生，讓學生從中發展自身興趣，再精進實力。

蘇宇柔表示，報名金工競賽的契機主要是想體驗現場技藝比賽的氛圍及跨出舒適圈挑戰不一樣的自己，也因參加此次金工競賽，在訓練中比其他學生學到更多的金工技巧，例如抽線、爪鑲、製作鑲台、石膏等，能學到新的技巧不僅感到興奮也很有成就感。蘇宇柔特別感謝指導教授李豫芬花很多的時間給予指導與訓練，讓她的金工技藝大大提升。

蘇宇柔表示，報名金工競賽的契機主要是想體驗現場技藝比賽的氛圍及跨出舒適圈挑戰不一樣的自己。(照片/南華大學提供)

此次精品工藝組競賽方式是必須於競賽場地現場完成題目，再針對作品完整度進行評比，因此賽前訓練變得非常重要，訓練過程中蘇宇柔認為最困難的地方是在於過去練習使用的材料為銅片，競賽使用的銀片較容易熔掉，常因焊接沒有掌握好溫度，會將銀熔在一起，加上製作鑲台因為尺寸細小，焊接時容易移位，極度考驗訓練者的技巧與耐心。透過這次競賽讓她深深體會所謂的「台上一分鐘，台下十年功」。

蘇宇柔在完成競賽訓練後，依然利用零碎時間繪製設計圖或是上網瀏覽他人的金工作品，進而產生動力將想嘗試的將設計的作品產出，加上該系有設置舒適的實作環境，可以讓學生隨時運用工坊資源創作，積極向上的蘇宇柔總是比別人花更多的時間在工坊練習、自我精進，這也就是她的專業實力能夠更上一層樓的原因。

南華大學長期以來鼓勵各系學生參與各項專業競賽，透過賽前的培訓與練習可以提升實務力，在競賽中不僅能展現學習成果，累積創作經驗，也能與競爭隊友互相切磋學習，開拓創新的視野，激發創作力，更有助於未來職涯上的發展。