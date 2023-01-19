玄奘大學法律學系爲拓展學生國際視野，積極與日本、德國等各大學或學術機構從事交流。近期該系學生盧姿霖同學，接獲德國奧斯納布呂克大學（Osnabrück）交換生許可，並於研修期間獲得4900歐元獎學金，將自本年度4月至9月期間赴德國奧斯納布呂克大學進行交換留學。

盧姿霖同學表示，大一修讀法學德文，了解學校有移地教學計畫，在看到學校補助學長姐到德國奧斯納布呂克（Osnabrück）大學移地教學，並有機會申請歐盟新伊拉斯慕斯(Erasmus+)獎學金到歐洲學習一個學期之後，即不間斷地學習德文。自法學德文結束後，又修習學校通識初級德文，加強德文基礎能力，後為了更加提升德文能力，在台北的歐協語言學校及歌德學院更積極加強學習德文，為未來赴德國留學之語言水平做準備。盧同學表示，之所以到德國交換是想學習德國民法，了解當地文化，結合台灣民法，擴展國際視野，與國際接軌。

玄奘大學法律學系師生赴德國柏林自由大學移地教學。(提供/玄奘大學)

玄大法律系主任蔡震榮教授表示，該系為拓展學生國際視野，自2017至2019年結合學院內各系辦理德國、日本移地教學活動，帶領學生前往日本、德國等各大學或學術機構從事交流、研習講課，進而提供學生赴姐妹校交換留學。2019年後因疫情影響，該系仍透過遠距利用視訊方式與德國教授進行教學討論。希望藉此機會，鼓勵同學交流，增進學生專業知能，擴展國際視野與國際移動力。