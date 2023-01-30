夢想淘心室週一單元【手足無錯】邀請到目前就讀護理學系的Joy。覺得自己像奇異果擁有許多維生素，可以補充人體的營養所需，就跟自己想成為一位護理師的身份一樣，幫助在醫院的每位病人，讓他們能夠恢復健康。然而這跟Joy小時候的第一個夢想是想當醫生有關聯，因為自己小時候很常生病，每當見到醫生時，覺得他們很厲害的同時也認為這份職業很受人尊重，所以要進入大學抉擇科系時，最終還是認為醫科就是自己的志向。

Joy透露跟弟弟其實只相差兩歲，兩人都讀護理系，然而小時候因為弟弟都住爺爺奶奶家，關係其實很生疏，甚至會覺得他是外來客，分享了爸媽的愛。水瓶座的弟弟個性悶騷、固執、隨遇而安，較不擅長用言語表達，卻會因為Joy不喜歡碰廚餘而分擔了倒垃圾的工作。小時候姐弟倆會因為生活中的小事而吵架，因為自己比較強勢，所以多數是弟弟以撒嬌的方式來求和。長大後姐弟倆彼此都知道對方的喜好與取向，Joy會一起幫忙弟弟參謀買衣服，除了週末見面之外，兩人還會相約逛街吃美食，想知道更多貼心感人的手足的有趣故事就別錯過今天下午五點播出的【手足無錯】。

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