「2023台灣燈會在台北」全國花燈競賽邀請全民共襄盛舉，本次競賽分為親子組、國中組、高中職組、大專社會組及機關團體組5個組別，總獎金為歷屆最高300萬元。本競賽以兔年生肖、臺灣之光、臺北之光、多元共融、創新泉源、潮流科技、宜居城市為主軸來發想創作，各組將評選出「特優」、「優等」、「甲等」及「佳作」等數名，分別可獲得3萬元至5,000元之獎金，再從各組特優作品中評選1名燈王，頒發獎金8萬元，亦為歷屆最高。

競賽燈區位於新仁愛路及市政府周邊人行道，由全國各級學校及機關團體之師生、家長與民眾發揮巧思，創作傳統藝術花燈作品約200件。臺北市政府教育局將於2023年1月30日及1月31日每日9時至16時，辦理競賽花燈收件作業，由參賽者親自送件、組裝及布展，詳情可至本競賽報名網站（https://2023lantern.tp.edu.tw）查詢。另於2月1日及2月2日，邀請學者專家擔任評審，針對整體效果、造型、色彩、創意、燈光及技巧評分，預計112年2月4日前公布獲獎作品，將有五組燈王，閃耀「燈」場！

臺北市政府教育局湯志民局長表示，「2023台灣燈會」將於2023年2月1日至4日試營運，2月5日至19日正式登場，歡迎國際友人及全國民眾，一起來賞燈！