2023年世界棒球經典賽中華隊29日在雲林斗六棒球場開訓，所有選手展現強烈企圖心望能在本屆賽事締造佳績，教育部體育署將全力協助提供最完善的行政後勤支援，並維護選手權益，替中華隊打造最好的拚戰環境，讓所有選手能安心且放心地投入賽事。

中華隊於1月13日公布本次經典賽36人集訓名單，日前除旅外選手外，所有選手完成報到，並舉行開訓儀式，陣中旅美選手則預計於2月初報到，旅日選手預計於2月18日報到，全隊將集訓至3月2日。集訓期間將進行8場練習賽及自辦熱身賽，並於3月3日向大會報到，在3月7日前再參與2場官辦熱身賽，3月8日正式投入賽事。

世界棒球經典賽中華隊總教練林岳平喊話：「搶進複賽、前進美國！」。(照片/教育部體育署提供)

依據中華民國棒球協會與中華職業棒球大聯盟所簽訂合作協議，本屆世界棒球經典賽由職棒聯盟負責組訓參賽。職棒聯盟前一次負責組訓參賽為2019年世界棒球12強賽，該屆賽事中華隊取得第5名佳績，代表隊在比賽過程所展現的拚戰精神及職棒聯盟後勤團隊的輔助成果，獲得國際棒壇的注目，並深受國內民眾肯定，顯見棒球協會與職業聯盟的持續合作，是全國上下對於國際棒球一級賽事的最大期待。

體育署表示，去(111)年我國自U12到U23各級棒球代表隊於國際賽事的表現都相當優異，更首次創下世界棒壘球總會該年度各層級世界盃棒球賽事皆奪牌之紀錄，本屆世界棒球經典賽更是深受國人關注，職棒聯盟自去年即啟動組訓及情蒐計畫，日前公布的36人名單更是全職業陣容，體育署將持續挹注行政資源，期讓代表隊能在有限的時間，發揮最大的競爭實力，為臺灣爭取最大榮耀，世界棒球經典賽將在3月8日於臺中洲際棒球場開打，請全體國人一同進場為中華隊選手加油。