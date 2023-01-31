由教育部國民及學前教育署主辦「2022總統教育獎歷屆獲獎者生命教育專題講座暨展演活動」，截至111年11月已全部辦理完成，112年活動則將於2月起再度開跑，期使藉由每位生命教育講師或是在專長領域上展現長才，或是持續面對生命病痛仍努力向上，或是品德與能力俱佳的典範，不僅深化生命教育的核心素養，同時透過講師在面對人生中不同逆境卻仍能保持學習的熱情，更為社會帶來鼓舞與力量。

講師陳美麗因為家庭因素，從國中後便獨立自理生活，高中時到外地半工半讀完成學業。但多年前一場餐廳火災，讓她受到全身超過50%的燒傷，漫長的治療和復健之路，更讓她一度痛不欲生，但靠著對父母的不捨牽掛和對女兒的愛，讓她勇敢向前，經過3個月燒燙傷治療和4年60多次的手術與復健，才讓臉部恢復樣貌、逐漸走出陰影。現在她長期投入公益，協助其他身心障礙者能順利就業，也分享自己的生命故事。曾獲大專優秀青年、中華民國第14界身心障礙楷模金鷹獎。現職居家式服務機構輔導員、生命教育巡迴講師、企業管理客座講師。

講師劉育伶出生時因為腸阻塞併發多重疾病，導致青光眼與聽力障礙，因此喪失視力與聽力，也不會說話。後來經過老師的教導學習點字與手指語，開始學習與外界溝通，也開啟她對學習的熱愛。她不被身體的障礙所困，反而更積極探索自身的可能性，她是臺灣第一位盲聾啞的大學生，從大學畢業後目前在育幼院擔任助理，協助其他身心障礙學生學習。她說，「我從不放棄學習，教育可以改變我，相信也可以改變眾人！」從她身上展現出何謂「生命的韌性」。

講師劉育伶不受視力和聽力障礙限制，相信教育可以改變人生。(照片/教育部提供)

講師陳冠文就讀醒吾科技大學流行音樂創作學系3年級，2歲時經診斷為中度自閉症，語言表達理解極為困難，學習過程非常艱辛。他自幼就展現音樂天份，經過不斷的努力，逐漸在音樂比賽中展露頭角。除了連續四屆在全國心智障礙才藝比賽奪冠，也開始挑戰與一般生的鋼琴比賽，如2019國際古典暨傳統音樂獎、2018臺北文化盃鋼琴音樂大賽、2017卓越盃音樂公開賽、2016亞洲音樂大賽、2015年歐朵盃國際音樂大賽、布拉格全國鋼琴大賽等，都拿下第一名，在2017年更獲評審團票選為《卓越音樂新秀獎》。為了克服與人互動的障礙，他加入學校弦樂團，並擔任小提琴一部團員，在不斷努力下，已能跟著樂團在校內外演出，並代表學校參加2016年全國學生音樂比賽，獲得了第一名，見證了特殊孩子經過不斷努力，一樣能超越極限。

講師陳柏翰是視障生，因早產造成視網膜病變，左眼看不見、右眼視力0.01。但他克服眼盲障礙，不僅學會點字、盲用電腦，更能演奏鋼琴、直笛與陶笛。小學5年級就跟隨志工隊投入公益演講，以自身經歷傳達正面的生命力，他說：「運用音樂專長撫慰人心，以創意傳遞保護眼睛視力的觀念」，秉持「重視自己、珍愛家人朋友、善盡社會責任」的理念與目標而繼續努力，因為重視自己，所以保持健康、勤奮於學業；因為珍愛家人朋友，所以友愛同儕、孝順父母；為了善盡社會責任，更用心關懷弱勢、積極參與校園公益活動；而兩度獲得總統教育獎，將更是激勵他堅持朝著目標與理想前進，並繼續於逆境向上、努力不懈。

講師陳柏翰至苗栗縣造橋鄉造橋國民中學演講「從五公分到五千公里」。(照片/教育部提供)

國教署表示，講師透過生命教育的分享過程，用自己動人的故事鼓勵社會大眾，無論遭遇什麼困難，都不能、也不會輕言放棄自己，堅持到底，並且要繼續為了堅持理想而努力。從每個獲獎者的生命故事，也更讓學生從中學習到樂觀堅強、永不放棄的精神。