2023台灣最耀眼奪目的課程將在過完年後登場，這堂課教的是「相信」，由身價百億的大聯大董事長黃偉祥親自登上東海大學講堂擔任教授，將幫助台灣的中小企業變成大鯨魚。

全球第一大半導體通路商大聯大投資控股董事長黃偉祥，不僅以極大化策略將大聯大打造為全球半導體通路龍頭，更重視永續發展與公司治理，積極推動ESG相關議題及推動企業轉型，他屢屢給予政府和企業建言，更將以東海大學EMBA榮譽講座教授的身份親自講授「大聯大的企業成長策略」。

大聯大董事長黃偉祥將擔任東海大學EMBA講座教授。(照片/東海大學提供)

有關「大聯大的企業成長策略」不是一門普通的課，東海EMBA主任許恩得指出，黃偉祥重視極大化，以「多元融合」的方式為公司創造最大的價值與成長，以遠見與魄力推動產業控股，創造出領導全球的龍頭產業，大聯大致勝的關鍵靠的是革命性思維，黃偉祥總是以信心面對多變的未來，即使環境不佳，也總是先蓄積能量，積極轉型、投資、升級，甚至提出新的併購發展策略。

許恩得表示，黃偉祥最令人感到佩服的是堅信扎根於「相信」的力量，加上啟動企業變革的決心，才能找到全新的出路。許恩得認為台灣ICT產業表現耀眼，具備加速發展的動力，他認同黃偉祥的想法，新的併購發展絕對未來成長的關鍵機會，而是否成功，取決的就是擁有相信的力量與勇氣，所以黃偉祥願意走進東海講授這堂翻轉企業的課，可說是2023年最有意義與價值的課程。

許恩得相當認同黃偉祥所提出以「鏈結、跨域、利他、共好」的理念，身為會計系教授的他強調，教導企業學習「相信」不是一堂容易的事，但卻是最有價值的課，這堂課跟鑽石一樣昂貴耀眼且充滿價值。透過黃偉祥的實戰經驗與管理模式傳承，幫助中小企業從小蝦米變大鯨魚。