台北市室內設計裝修商業同業公會舉辦「第一屆好家百百款 室內設計講」經過了將近六個月的激烈評選後，將於2月15日舉行總決賽暨頒獎典禮，公會期望透過本次賽事，與設計師一起攜手打造兼具空間美學與環境永續的舒適空間。

台北市室內設計裝修商業同業公會戴源昌理事長表示，本次活動希望給年輕人一個平台，室內設計師除了有好的設計作品之外，如何行銷自己也是非常重要的，期望藉由此活動來給年輕人不同領域的思維，達到舉辦室內設計「講」競賽的目的。

「好家百百款·室內設計講」活動，籌備小組向士賢副執行長提到，本次競賽值得推薦的創舉是，以往的室內設計競賽屬於靜態的活動，這次我們讓競賽變成一個動態的，讓設計師可以講解自己的作品，讓更多人可以看見兼具環境永續的空間美學。

大力支持本屆活動的贊助企業太格特殊建材邵宜龍經理表示，「好家百百款·室內設計講」的競賽理念與太格的經營理念相似，期望與設計師攜手合作打造環境永續的美好未來。

此外，「好家百百款·室內設計講」陳鵬旭評審長提到本次的參賽作品相當多元，2月15日總決賽當天一定會相當精彩，公會誠摯地邀請室內設計師共襄盛舉，一起來參加在台北統創企業大樓 UNZONE展演空間舉行的好家百百款室內設計獎總決賽暨頒獎典禮。