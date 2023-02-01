「走進在地，義同守住菁彩」！臺南市後壁區農會向農委會爭取重整閒置的菁寮公糧倉庫，改建為「步穀」農創館暨綠色照顧站，除了邀請民眾體驗米食良糧與農村風情外，也與義守大學簽訂綠色照顧站高齡者照顧班USR合作意向書，未來將由義大醫學院與觀光餐旅學院跨域合作，由護理學系為後壁區長者進行健康評估，營養學系與餐旅管理學系為綠色照護站送餐服務設計循環菜單，同時鏈結校內其他學院，擴大合作面向，藉教育研發能量活化農村，讓學子走進在地，「義」同「守」住「菁」彩！

合作意向書由後壁區農會總幹事林怡歆與義守大學副校長沈季燕共同簽訂，義守大學肩負起大學社會責任，讓學子走入社區深耕情感。義守大學與後壁區的緣分源起於3年前，當時「智慧科技學院」智慧網路科技學系主任楊吳泉帶領智網系與資訊工程學系學生，以「義智數位後壁新貨幣」USR Hub計畫，運用區塊鏈技術協助後壁區推動地方創生。藉區塊鏈技術發展志工時間存摺串連在地團體，形成互助網絡。在後壁夥伴「璞育文教發展協會」邀請下，後壁區農會加入了志工時間存摺的網絡，亦開啟義守大學與後壁區農會的合作關係，此「區塊鏈時間存摺」，不僅帶動地方創生，更參與第三屆青年公益競賽『後山黑客松』，榮獲優勝的好成績。

義大休管系全體總動員，為了推廣後壁區的志工時間存摺，特別規劃試辦志工旅行。(照片/義守大學提供)

為了推廣後壁區的志工時間存摺，義守大學全體總動員，休閒管理學系學生規劃試辦志工旅行，企業管理學系學生採訪璞育文教發展協會及後壁區農會，拍攝介紹後壁區農會及菁寮綠色照顧站的影片，並利用「就愛賴在璞育塾」臉書粉絲專頁，製作『義企再次相育後壁』線上直播活動，於直播活動中介紹志工時間存摺的概念與內容，這些影片受到農會肯定，更進一步促成後續的合作。義大學子發揮在校所學，從專業的角度與年輕世代的力量，讓傳統農村展現活力新面風貌。

義大企管系學生線上直播活動，介紹後壁區農會及菁寮綠色照顧站，以年輕世代的力量，讓傳統農村展現活力新面風貌。(照片/義守大學提供)

義守大學自大學社會責任實踐(USR)計畫執行以來，成績有目共睹，其中為屏東縣霧臺鄉長治百合園區的原民長者辦理健康促進活動，發展適合長者的營養膳食。義守大學為全臺少數擁有醫學院的綜合型大學，擁有豐富能量，將健康醫學與智慧科技跨域結合出擊，以教育的力量蛻變在地風華，並且活絡在地產業。