為讓青年於在學期間有多元職場體驗機會，教育部青年發展署辦理「大專生公部門見習計畫」，與中央機關合作，提供35歲以下大專青年於公部門見習機會，今（112）年第1梯次（4-5）月份的見習職缺已陸續開放，想體驗文化部、法務部、交通部、衛生福利部、教育部及經濟部等機關及所屬部會多元見習的同學，可以踴躍報名參加。

就讀朝陽科技大學傳播藝術學系四年級羅懷恩，因為家鄉位於臺灣地震帶的花蓮，來到都市就學期間發現，民眾普遍對於「地震防災」的觀念及落實行動薄弱，因此羅懷恩選擇利用課餘時間參與111年第1梯次（4-5月）「國立自然科學博物館921地震教育園區」的見習體驗，希望能為防災教育盡一份心力。

羅懷恩表示，見習期間協助防災包宣導、帶領小小防災達人體驗營、主持有獎徵答活動及導覽解說等工作，除了讓自己勇於面對人群，在服務民眾的過程中，也發現流利並清楚地表達，更能拉近與民眾間的距離。

羅懷恩（右）於斷層館體驗導覽解說工作。(照片/教育部提供)

羅懷恩於111年第一梯次見習心得分享會中榮獲第二名，會中分享，在擔任一日營隊活動紀錄時，看到現場家長與孩子互動及教育過程是需要花非常多心力，之後也透過主持有獎徵答活動，以趣味活潑的方式讓小朋友了解地震相關知識，這些不同的見習體驗也讓羅懷恩感受到，一場活動的好壞，取決於能帶給家庭及小朋友什麼樣的教育與觀念，因此在心得分享會最後，羅懷恩期許自己為未來能透過所學結合專長，將地震防災觀念推廣出去。

羅懷恩（左）為民眾宣導防災知識。(照片/教育部提供)

想深入了解中央機關運作的大專同學，112年第1梯次（4-5月）見習即日起可至RICH職場體驗網報名，詳細計畫內容可至RICH職場體驗網（https://rich.yda.gov.tw）或教育部青年發展署網站（http://www.yda.gov.tw）查詢，洽詢電話：02-7736-5131徐先生。