張自強提到，在年假結束後雖然一時難以調整，但是針對不易早睡的人，睡前可先洗個熱水澡、喝熱鮮奶或聽些輕柔的音樂等，對於幫助入眠有助益。此外，每天可以做些簡單的運動或伸展操，透過伸展運動將身體放鬆，達到健身減壓目的，為兔年開工做最佳準備。

有孩子的家庭可能會出現小孩不想上學、精神不佳懶散、學習興趣不高或想到上學就頭痛、肚子痛等的情形等問題，張自強表示可能是因為長假後的第一次正常作息的上學，加上混亂作息突然要調整，所以造不少孩子都會因適應不良，而出現生理或心理上的反應，例如出現精神不佳、常打哈欠、呈現疲倦或想睡，甚至脾氣暴躁易怒等情形，做父母的應該耐心陪著孩子們一起來調整，以縮短適應不良的時間。但是若前述情形經調整後仍無改善，且已經影響到日常生活或是親子互動時，則建議可尋求專業的醫療協助做進一步改善。

有些孩子會陸續出現 ”開學症候群”，張自強建議做父母的應該耐心陪著孩子們一起來調整，以縮短適應不良的時間，可以參考下列方法，以擺脫開學症候群的影響：

1. 把握時間多運動，透過運動降低開學的壓力，增加學習活力，避免懶散的態度。

2. 回家約定使用3C時間，晚上早點就寢，避免睡前使用3C產品，以免影響入睡，可搭配輕柔音樂助眠，增加隔天上學精神。

3. 調整生活作息，在長假期間比較沒有時間壓力，故常常作息不正常或花過多時間玩樂，唯有逐步調整作息表，才不會影響正常的上課學習時間。

4. 增加親子溝通時間，同時可以扮演聆聽的角色，多聽孩子在學校的生活，適時給予關心與支持，降低孩子因開學換老師或換班級的焦慮或壓力。

張自強最後提醒，開學後家長每天可以撥時間和孩子聊天，以了解他在學校情況，若孩子出現開學不適應的情況嚴重且持續超過2周，則建議儘早就醫，以尋求專業醫療的協助或治療。此外，因應預防疫情再起，在開學後仍應遵循防相關疫措施，包括勤洗手、戴口罩、保持社交距離、呼吸道衛生與咳嗽禮節等良好個人衛生習慣等，共同維護開學後校園的健康安全環境。