85歲的不老攝影家陳維滄現身2023台北國際書展！曾經以時報出版《看見真實的北極》躍居博客來熱門暢銷書排行榜的他，這次更成為2023台北書展最低調，卻也最耀眼的高齡作家，本次新書《旅行中看見真善美：探索人文國度 走訪聖堂險地》更與這次書展主題「閱讀的多重宇宙」相關，這本委託東海大學圖書館出版的新書還躍上台北國際書展的聯經出版社熱門櫃位。

攝影家陳維滄不僅拍攝的作品令人感到驚奇，他的生命也是時時刻刻都活得精采，東海大學經濟系畢業的他，曾在兄弟棒球隊擔任過內野手，30歲創業專營大理石藝品，後成立「谷威」公司與全美第一品牌BOYDS合作設計代工泰迪熊，後來他更將幾米的作品文創商品化，每年創造近新台幣10億元的營銷金額，不到五十歲就財富自由的他開始展開旅遊攝影人生。

不老攝影家陳維滄低調現身台北國際書展。(照片/東海大學提供)

陳維滄三十年來著有《飛鴻雪泥》、《夢想南極》、《綜橫極地》、《那些極境教我的事》、《中山傳奇》、《魅力非洲》等書，去年更將他這本與以往探險極地不同的新書《旅行中看見真善美：探索人文國度 走訪聖堂險地》推上國際書展，這本書涵蓋他走訪尼泊爾喜馬拉雅山的高峰雪地、衣索比亞的火山、鹽湖、窪地，希臘的邁泰奧拉修道院、以色列的死海、土耳其的岩石群落等地，以及最令他印象深刻的中國大陸痲瘋村。

陳維滄表示，他偏好深度旅遊，這本書是將他30年遍及寰宇的攝影旅遊足跡集結成「人生壯遊」作品。他認為壯遊是胸懷壯志的遊歷，旅遊的時間更長，形成挑戰性更高，人文社會互動更深，沒有高度意志是無法執行的，這本書委託東海大學圖書館出版的攝影遊記涵蓋探險、節慶、人文、夢幻、佛國、生態、公益之旅等主題，可說是他過去三十年來的生命縮影，內容相當精彩。他更將兩度探望痲風村，從患者視角出發，將他們的生活展現在世人眼前。

陳維滄熱愛壯遊，全球極地都有他的足跡。(照片/東海大學提供)

書展開幕首日，陳維滄便以不老攝影家的身份前往書展現場行銷他的新書，透過《旅行中看見真善美：探索人文國度 走訪聖堂險地》分享他的多重宇宙，這本陳列在聯經出版社櫃位的新書，與今年聯經最受矚目的新書「蔣介石：失敗的勝利者」陳列在同一個區位。陳維滄表示，他希望大家喜歡他的書，而這次出版的所有所得，將會全數回饋母校東海大學，作為優秀清寒生的獎學金。