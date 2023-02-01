夢想淘心室2月1日【曉宇宙~曉曉問大大】邀請時報旅行社營運長林偉欽。林偉欽曾擔任六家知名旅行業的總經理，愛玩會玩的他有自己獨特的觀察與勝出方式，他同時也是一名領隊，藏有許多口袋名單以及秘密景點，小時候因為喜歡玩，在朋友的推薦下誤打誤撞進了觀光系，但是第一個夢想卻是想成為一名董事長，現在的他身雖為一名經營者，始終秉持著讓每位客人快樂健康出遊平安回家的信念。

大家近期是否有旅行的計畫嗎？喜歡到世界各處旅遊的林偉欽，大二就選擇從事帶團的工作，長達31年的時間都在旅遊業，認為這各行業很有趣也很不容易，在服務客人的時候須具備強大的應變能力，林偉欽建議想從事此行業的學生們，需要自我投資、不斷的衝刺學習，進入職場時則要學會時間管理，不然會錯過很多東西，要給自己三年的學習階段，堅持最後都會是自己的。

林偉欽年輕時曾經搭小飛機飛越過喜馬拉雅山，他說當下的那種震撼至今影響著他，節目中他推薦了人生必去的五十個景點之外，更感動人心的私房景點與必吃的美食，未來林偉欽想將這些知識傳承下去，製作成一本旅遊故事書，「世界就像一本書，不旅行的人只讀了一頁」，想知道把自己變成一本書的林偉欽推薦了什麼有趣的旅遊故事嗎?更多旅遊規畫的秘方全都在【曉宇宙~曉曉問大大】，千萬不要錯過。

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