久違了台商新春團拜活動，疫情後台商難得團聚，在這三年疫情期間，政府不斷努力推動經濟發展地方招商，雖有疫情影響，但海基會經貿處還是配合政府招商，在此期間做好疫情規範，並依小範圍參訪台灣六大都，而台商面對多年來大陸經濟迅猛發展，工資、物料與環保等成本提升加劇的壓力，使得因疫情滯留在台灣的多數台商為求企業生存，希望尋找台商企業的第二春，海基會經貿處在此期間𠄘辦多場次交流活動，帶給台商更多商機及技術產業提升轉型，並透過智能製造數位經濟，使傳統產業加速育成發展。

台商鮭魚返鄉投資台灣加速三大方案，在海基會經貿處積極推動下，吸引不少台商擴大投資台灣、佈局國際，更多產業轉型智慧製造工藝。因面對未來全球淨零排放限時賽起航碳足跡、碳盤查、碳中和永續環境、綠能產業轉型，會導致傳統產業成本加劇影響國際市場競爭力，因此在海基會活動參訪台南綠能科學園等相關企業考察後，由澳門台商聯誼會會長簡廷在號召11位台商成立環球國際文創股份有限公司，積極推動首創台灣ESG未來城、智慧之都創意文化科技產業，E化生活康養樂活園區，創造世界異國文化築夢園，青創孵化媒介創業基地，以及網紅影視音文化藝術展中心，打造未來城經濟促進無煙囪產業轉型升級，提升人民生活品質與產業價值，使未來城真正實現夢想未來的文化科技產業加值觀。

簡廷在表示，透過打造未來城經濟促進無煙囪產業轉型升級，將能提升人民生活品質與產業價值。(照片/簡廷在提供)

環球國際文創公司董事長簡廷在表示，規劃設計E S G未來城將藝術、科技、環境與創意文化產業可以振興地方經濟發展，並引進國際創意文化產業交流，將台灣行銷國際能見度促成創三意、造世億及永續經濟發展，並𨘋請台商跨產業資源整合分享，共同𢹂手努力為台灣塑造國際化E S G未來城創意文化科技夢想經濟發展。被問到是否會恢復廣州等航點的看法，他指出這有助於台商、台胞、商務旅遊，藉由工作觀光旅遊兩岸交流，多數台商樂觀期待盡快恢復，這也有助於兩岸融合創造新局面。