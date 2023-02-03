夢想淘心室2月3日【創時空】邀請到支持並推動環境永續的美耐板領導品牌”富美家”行銷經理Lilian Chu以及台北市室內設計裝修商業同業公會黃璟達副理事長。節目中Lilian表示自己喜歡到處去旅遊，去多看多聽世界不同的樣貌，增進富美家更多具有創意的產品。副理事長也提到雖然富美家在美耐板上是元老級的品牌，但是在每一季都推出具有新特色的產品。

黃副理事長提到，從事室內設計相關的產業工作的時候，我們很清楚一件事情，就是在設計上我們必須先有破壞，然後才會產生創新，可是破壞這件事情其實是對我們環境。非常不好的這個動作，因為如果你沒有永續的材料，沒有循環，本次好家百百款的這個活動裡面，能夠配合廠商跟我們設計界，形成一個連結，這個連結不是只有我們，秀一些我們自己的這個所謂的作品，而是希望能夠帶動產業界在環保議題上面跟材質運用的永續，這個在循環再利用這件事情，可以得到一個比較平衡的發展，那我們也很慶幸富美家這幾年其實一直都在從事這樣的工作。所以我們這次室內設計講能夠跟富美家做連結，希望業界能夠帶進更多支持環保議題的材料，讓我們在這個使用上面能夠更方便，那相對的也可以降低破壞時的傷害。

行銷經理Lilian表示，產品跟設計師就像是夥伴，可以共同合作一起推動環境永續。室內設計師同時也是帶給我們這些靈感，我們在設計的過程中，需要再增進什麼樣的特色？或者是，我們是不是要更細緻一點？所以我們就有了彩之芯(富美家新產品)這樣子的材料，或者是不是能再做一些功能性更多的東西？在產品發展過程中，雖然說自然資源不是源源不絕，但是室內設計師的創意是源源不絕的，大家隨時都可以帶給我們一些新的想法，也就是富美家100多年在業界屹立不搖，與設計師當很好夥伴的原因。

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