(文/王雅芬)

112學年度新型學測考試，預計2月23日公佈五標寄送成績單。實施108新課綱後的學測考試，不論考試期程、題型、難度、採計方式等皆是全新的，今年考各科的鑑別度與去年不盡相同，在此重要關鍵時刻如何挑戰自己理想中的夢想科系？ 旺旺中時媒體集團長期關心青年學子與教育，2/25-2/26日於台北、台中、高雄三地及線上展同步開展「2023大學暨技職校院多元入學博覽會」，免費參觀。因應COVID-19新冠肺炎防疫需要，凡進入大學博覽會展場參觀諮詢必須配合戴口罩並禁止飲食。此外，互動式線上展覽(展期為2/24-6/30日)，不能到場的學子與家長也可以透過線上參與。

台北、台中、高雄三地+線上展同步舉行 免費參觀

2023大學暨技職校院多元入學博覽會訂於2月25~26日上午10點到下午5點台北、台中、高雄三區同步舉行。北區：台北台灣大學綜合體育館1樓 ( 台北市羅斯福路四段 1號 )，中區：臺中國際展覽館（台中市烏日區中山路三段1號），南區：高雄新光三越左營店10樓(高雄市左營區高鐵路123號)三地同步開幕、同步舉行，線上展入口請透過大學博覽會官網及臉書首頁QRCODE及中時新聞網CAMPUS大學博覽欄目進入。

2022大學博覽會資料照。(照片/大學博覽會提供)

大學文憑不再是就業及工作薪資唯一保證，因此學子選擇自己有興趣與未來有發展願景的系所對人生發展更顯重要。旺旺中時媒體集團大學博覽會執委會長期關注台灣高等教育發展，主辦「大學暨技職校院多元入學博覽會」已邁向第28年，希望透過這個公開平台帶給臺灣學生及家長，以最經濟、最方便的管道認識各大學特色與就學管道，學子家長可多加利用。

參展學校三地同步面向學生及家長展現願景

「2023大學暨技職校院多元入學博覽會」同時囊括大學、技職校院及軍事校院及台灣、香港、英、美、澳、德等名大學參展，同步在台北、台中及高雄做招生及特色教學展示。展覽舞台區每日邀請業界輔導專家演講，讓專業講師提供考生不一樣的校系選擇，為未來生涯發展搶得先機。

本屆實體展參展學校：國軍人才招募中心、國防理工學院、國防管理學院、政治作戰學院、陸軍官校、空軍官校、海軍官校、陸軍專校、空軍航空技術學院、國防醫學院、朝陽科技大學、佛光大學、中華大學、大葉大學、臺南大學、馬偕醫學院、東吳大學、臺北醫學大學、實踐大學、暨南國際大學、臺中教育大學、南華大學、元培醫事科技大學、中山醫學大學、中國文化大學、中信金融管理學院、臺灣體育運動大學、靜宜大學、真理大學、大同大學、臺灣海洋大學、玄奘大學、世新大學、中國醫藥大學、亞洲大學、淡江大學、東海大學、銘傳大學、中興大學、陽明交通大學、義守大學等。海外學校有香港城市大學、香港浸會大學、香港教育大學、香港科技大學、香港理工大學、澳門大學、澳門科技大學、德國FHM密特丹科技大學、昆士蘭大學、昆士蘭科技大學、格里菲斯大學、諾丁漢大學、肯恩大學等。終身學習機構有巨匠電腦股份有限公司、oh! Study 留遊學教育中心、愛普倈顧問股份有限公司、富蘭克林國際教育機構、得勝者文教、新蔓ESG等60所學校與企業。

2023大學博覽會宣傳海報。(照片/大學博覽會提供)

2023大學博覽會線上展區(2月24日-6月30日)展期開放到6/30日，實體展與線上展同步在第一線面向學生及家長說明，介紹學校特色、科系介紹、未來出路與獎學金優惠方案等資訊，並設立「落點分析區」及名人演講區，讓專業講師提供考生不一樣的校系選擇，為未來生涯發展搶得先機。