台北市室內設計裝修商業同業公會於2022年七月份著手舉辦”第一屆好家百百款 室內設計「講」並且以永續、循環再利用為競賽主議題廣邀室內年輕設計師參賽，經過三階段的評選，總決賽暨頒獎典禮訂於2月15日於台北統創企業大樓 UNZONE展演空間舉行好家百百款室內設計講。

大金空調為目前全球唯一具有研發、製造冷媒等一條龍產製的專業空調品牌。全球面臨能源轉型，企業ESG及綠色採購的需求。(提供/和泰興業股份有限公司)

本次活動的宗旨與初心獲得許多企業的支持，其中大金空調身為全球空調產業龍頭，提出「2050 年環境願景」為環境和空氣提供新的價值， 實現永續的企業社會責任與集團成長。大金空調致力於創造高環保性能的產品和服務，提供有利環境的解決方案以及創造空氣價值。

和泰大金董事長蘇一仲。(提供/和泰興業股份有限公司)

和泰大金董事長蘇一仲表示，和泰大金將持續以提供環境與空氣新價值，實現永續社會。台灣市場與全球同步，將透過家用空調、商用空調、冷鏈設備、空氣淨化四大領域，全方位以卓越的綠色創新產品，攜手各大企業及消費者為節能跟減碳做出貢獻，疼惜台灣、地球與咱的未來。

大金空調為目前全球唯一具有研發、製造冷媒等一條龍產製的專業空調品牌。全球面臨能源轉型，企業ESG及綠色採購的需求。獨家開發出的R32新世代環保冷媒機種，R32與R410A相比，有不會破壞臭氧層、溫室效應係數減低75%及提升10%能效的特性。2012年大金推出全球第一台R32環保冷媒家用空調，截至2021年6月，大金工業試算全球各品牌共已銷售超過1.6億台R32冷媒空調，有效降低全球約等於2億6000萬噸二氧化碳排放，約當60萬座大安森林公園的一年碳吸附量，為減緩地球暖化做出巨大的貢獻。

變頻冷氣空調的領導品牌大金空調總代理和泰興業，2019年榮獲遠見CSR企業社會責任獎幸福企業組的首獎，也獲得工作生活平衡獎、運動企業和績優職場等認證。2022年和泰興業企業總部成功獲得WELL認證最高等級，鉑金級認證，融合空氣技術的專業優勢，為企業落實綠色永續更推進了一步。

和泰大金董事長蘇一仲提到，有了好的空氣、舒適的環境，人生會美好，社會祥和，期望設計師們選用具有永續價值、再利用、再循環的產品，一同邁向永續生活，攜手合作相信台灣的生活環境，也會排名在世界前幾名。

好家百百款 室內設計講賽事，通過支持永續與公益的企業贊助協力共同推動。(提供/時際創意傳媒)

台北市室內設計裝修商業同業公會表示，好家百百款 室內設計講賽事，通過支持永續與公益的企業贊助協力共同推動，感謝他們對市室內設計裝修產業的支持。包括：太格特殊建材股份有限公司、和泰興業股份有限公司、東湧實業股份有限公司、波龍藝術有限公司、冠軍建材股份有限公司、凱撒衛浴股份有限公司、長堤空間視有限公司、台灣富美家股份有限公司、OVO京典衛浴股份有限公司、台灣櫻花股份有限公司、亞樂美精品門窗、台灣松下Panasonic，一起為更健康美好的居住環境，協力推動環境永續，與設計師攜手往永續邁進。