2023技職教育年度代表字大選經過為期半年的集字、票選，最後由新北市李宥霖先生推薦的「昂」字獲選為2023技職教育年度代表字。今（4）日正式公布，教育局長張明文出席頒贈感謝狀，現場同時進行抽獎活動，共有125項總值超過十萬元的產業支持獎品，活動熱鬧又具意義，展現新北市多年深耕技職教育的豐碩成果。

教育局指出，新北市為強化技職教育與社會的互動，特別邀請國立臺灣師範大學技術職業教育研究中心合作規劃，全國首創技職教育年度代表字大選，此次活動在網路平台向全國民眾徵稿集字，藉由全民的創意發想給予2023年技職教育期許與祝福，共收集到150組代表字，字詞優美，推薦理由也具有教育意義。

而有別於其他主題代表字活動，本次活動更邀請專家、學者在150組代表字中，經過會議討論遴選出10組候選年度代表字，再開放給全國民眾網路票選，統計最高票當選2023技職教育年度代表字。

年度代表字-昂，公布後合影。張明文局長(左起)、宋修德系主任、推薦人李宥霖先生合影。(照片/新北市教育局提供)

推薦「昂」字的李宥霖先生表示，多年來感受到新北市積極推動技職教育各項政策不遺餘力，「昂」從字形上象徵眾人合力卯起來勠力推動技職教育，於字義上期許技職教育的發展如同太陽升起一般，日益蓬勃，莘莘學子在技職學習之路上，都能昂首闊步，神采奕奕。另外，第二名至第十名的代表字分別為才（Talent）、拓（Develop）、卓（Excellence）、巧（Skillful）、菁（Elite）、亮（Spotlight）、跨（Cross）、行（Action）、敏（Agility），皆賦予技職教育深厚的意涵。

張明文局長表示，期待未來每個技職學子都能「昂」首闊步，在新北適性發展，選所愛，好好讀，有前途。(照片/新北市教育局提供)

活動主辦單位之一的臺師大工業教育學系主任宋修德提到，本次活動特別向全國民眾募集推薦字，由民眾投稿的內容來看，相當具有內涵，除了讚嘆我國民眾素養之高，也能感受民眾對於技職教育的關切，以及教育先進們在技職教育的多年耕耘，默默收到成效。

教育局長張明文表示，技職教育是立國根本，培育出無數技術人才，促進社會繁榮與經濟發展，重要性不言可喻。透過此活動，讓民眾一起來參與新北技職教育，體察技職教育的特色，共同擘劃教育的創新面貌，匯集眾智為國家培養未來世界人才。