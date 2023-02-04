「2023台灣燈會在台北」全國花燈競賽共計190件花燈作品參展，臺北市政府教育局邀集專家學者進行夜間及日間評審，從花燈的整體效果、造型、色彩、創意、燈光及技巧等方面進行綜合評比，評選結果今日揭曉，共選出5件燈王、17件特優、25件優等、29件甲等及46件佳作作品。

教育局湯志民局長表示，今年的全國花燈競賽分為親子組、國中組、高中職組、大專社會組及機關團體組5個組別，作品以兔年生肖、臺灣之光、臺北之光、多元共融、創新泉源、潮流科技、宜居城市等7大主題來發想創作，參展的190件作品都是匠心獨具，難分高下，評審委員經過2天的夜審及日審後，挑選出各組燈王及優秀作品，評審結果將公告於本競賽報名網站（https://2023lantern.tp.edu.tw）、「2023台灣燈會在台北」官網（https://tw-light.taipei/）及教育局官網（https://www.doe.gov.taipei/）。

臺北市大同區蓬萊國民小學師生創作的「跨越時空的情旅」。(照片/臺北市教育局提供)

親子組由臺北市大同區蓬萊國民小學師生創作的「跨越時空的情旅」獲得燈王，其作品創作理念「嫦娥痴痴等待后羿，千年過去有一天太空人來到月球，才發現原來太空人就是后羿，夫妻重圓兩人終於跨越時空結為連理，人生有很多無法抗拒的生離，只希望親人們都能長長久久再續美好前緣。」該作品呈現時代性的設計，古今交融，多元媒材的運用除巧妙因物設形，刻意尋適當的材料，自骨架至花布蕾絲的運用，創意十足，極具視覺美感。國中組及高中職組燈王皆由臺南光華學校財團法人臺南市光華高級中學囊括。

國中組「兔之泉」作品。(照片/臺北市教育局提供)

國中組燈王由「兔之泉」作品獲得，其創作理念「可愛的兔子泡著溫泉，享受著舒適的生活，優游自在。」該作品做工細膩，素描基礎優良，造型、解剖結構紮實，花布的選擇調性統一，裱工優秀，骨架線條流暢，整體色調調和與造型搭配合宜。

高中職組-「我們一家都是兔」作品。(照片/臺北市教育局提供)

高中職組燈王由「我們一家都是兔」作品獲得，其創作理念「兔子們愉快的享受新的一年，許著不同的願望，以及等待嶄新的一天，令趣味無窮。」作品造型骨架堅實剛毅，四平八穩，主體電動旋轉動態感良好，形體線條優美，氣勢足夠，材料運用多元，工法完整，優雅精緻，活潑有活力，燈光配置均勻，視覺效果清爽具有親和力。

華美工作室所製作的「動物家族」作品。(照片/臺北市教育局提供)

大專社會組由華美工作室「動物家族」作品榮獲燈王，其作品創作理念「每個動物和樂融融的一起生活，一起互相扶持，以及等待新的一天的到來。」作品主題除了包含兔年生肖，也呈現出非常鮮明的多元共榮意象，以「Happy兔you」的蛋糕主造型加上11隻動物的群像佈局，整體效果、造型、色彩、燈光和技巧等項目獲得評審高度肯定，細緻度和完成度均相當出色。

競爭最激烈的機關團體組，則是由法務部矯正署臺中監獄奪下燈王寶座，「喜上眉梢，柿柿如意，花開富貴」作品的整體造型完整絕佳，前後景佈置層次分明，野百合藍鵲皆具有臺灣原生種之特色，牡丹花象徵富貴，千嬌百媚，五隻藍鵲動靜合宜，燈光佈局完整無缺，牡丹花蕊與野百合花採用不同手法燈光設計，光纖與傳統技法巧妙並用，是不可多得的超讚作品。

教育局訂於112年2月18日（星期六）下午2時於市政大樓2樓親子劇場舉行頒獎典禮，各組花燈作品自即日起至2月19日於「競賽燈區」（新仁愛路及市府周邊人行道）展出，歡迎國際友人及全國民眾，一起來賞燈！