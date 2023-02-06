夢想淘心室週一單元【手足無錯】邀請到目前就讀世新大學新聞系四年級的謝艾純。艾純每天都很努力地前進，怕一鬆懈自己就會退步，也因為有這樣不認輸的個性，就學期間除了擔任學校親善大使之外，也接了許多主持工作。覺得自己像橘子一樣，不論外皮的顏色是什麼，要親自剝開品嚐之後才能真正地了解其味道。身為金門人的她，搭乘飛機的次數早已數不清，所以每當看到空姐的時候就會產生敬佩的心情。

艾純有兩位哥哥，一位相差八歲，一位相差一歲多，兩位個性也相當不一樣，大哥活潑外向豁達，二哥則比較悶騷偏向慢熟類型，雖然跟二哥幾乎每天都會有爭吵，艾純印象最深刻的卻是與大哥的吵架故事。艾純自認為跟哥哥們都滿有默契的，只要一個眼神就懂的對方的意思，想知道兄妹之間還有哪些獨特的溝通方式嗎？就別錯過今天下午五點播出的【手足無錯】。

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