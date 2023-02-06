新年新氣象，此時雖正逢校園寒假期間，但中臺科大服務不打烊，在4日晚上，與北屯區三公里辦公室、社團法人臺中市北屯區三光社區發展協會於三光國中一同舉辦「玉兔迎春-燈你逗陣來」元宵晚會活動，邀請民眾一同參與盛會。

近年因疫情影響，三光元宵晚會已停辦兩屆，而今年終於邀集社區鄰里再度舉行，在熱鬧非凡的精彩活動中，除了有晴空舞蹈班的舞蹈表演與三光社區銀髮手鼓樂團的銀髮手鼓展演外，中臺科大也派出兩大社團「M.I.C.T熱舞社」跟「原住民瘋年社」一同共襄盛舉，同學們使出渾身解數，在寒冷的夜晚裡，帶來熱歌勁舞與原住民樂舞表演，High翻整個會場，讓民眾們一起沸騰愉悅。

此外，本著醫護專業、人文關懷的立校精神，中臺健康服務團隊也為民眾健康把關，現場提供了「ioi身體組成分析檢測、骨質密度檢測、甲狀腺超音波互動體驗」等多項健康檢測，以及謙和賀日間照顧中心暨居家長照機構亦提供長照2.0諮詢，豐富多元的醫療與健康體驗，一次讓民眾收穫滿滿。

活動現場提供了「ioi身體組成分析檢測、骨質密度檢測、甲狀腺超音波互動體驗」等多項健康檢測。(照片/中臺科大提供)

中臺科大學務長林政勳表示，學校在作育英才的同時，也積極推動社區健康服務，成為社區民眾健康守護者，一直是學校的發展重點，本次活動也是學生首次夜間出隊服務的特殊經驗，感謝北屯區三光里林瑞芳里長與臺中市北屯區三光社區發展協會張淑娥理事長辦理如此有意義的元宵節慶活動，提供中臺科大師生參與的機會，讓同學藉由與民眾實際互動的過程中，除了提升專業技能外，還可將其專業所學回饋社會，拉進學校與社區的距離，使學生在求學過程中認知自身所學對民眾健康的意義、增加社會認同進而培養現代社會的公民素養。

同學藉由與民眾實際互動的過程中，除了提升專業技能外，還可將其專業所學回饋社會，拉進學校與社區的距離。(照片/中臺科大提供)

中臺科大秉持著SDGs永續發展的第3項目標「確保健康的生活，促進各年齡階段人口的福祉」，整合校內各系所醫護專業資源，積極與各單位合作辦理關懷活動與健檢服務，讓全校師生藉由服務學習的機會深耕在地鄰里，並經由做中學的學習模式，培養學生成為具有「情意」的公民，實踐大學社會責任並增加學生參與服務之機會。