台灣邁向高齡社會前進，高齡者照顧需求增加，家庭照顧者在照顧時，往往面臨是否選擇安寧療護與DNR(不施行心肺復甦術)的慌亂無助，弘光科技大學老人福利與長期照顧事業系師生為了讓大家了解生死敏感議題，設計繪本故事「陪你到最後」，在老師帶領下和社區家庭照顧者分享及交流，獲得家庭照顧者與長照服務單位的肯定。

老福系助理教授黃玟娟表示，安寧療護與DNR議題是高齡社會必須面臨的議題，不少家庭照顧者在照顧病患時，會因為醫療方式的抉擇被家人埋怨，因此，從導入問題帶著學生做專題，以繪本故事的方式談論生死，透過與家庭照顧者面對面的討論交流，讓他們知道遇到類似的境遇，能夠用什麼方法溝通，同步創造家庭照顧者以閱讀繪本紓壓的情境。

以繪本故事的方式談論生死，透過與家庭照顧者面對面的討論交流，讓他們知道遇到類似的境遇，能夠用什麼方法溝通。(照片/弘光科技大學提供)

黃玟娟指出，學生製作的繪本名稱是「陪你到最後」，以虛擬的狐獴家族描述故事中的狐獴爸爸罹癌生病，狐獴媽媽照顧他，幾度進出醫院和加護病房的遭遇，最後遇到鱷魚醫生，討論到安寧療護與DNR的抉擇，讓狐獴一家看到放下生死糾結的曙光。由於是較嚴肅敏感的生死議題，因此老福系學生轉換方式，用故事傳達議題的重要性，希望減少家庭照顧者的身心壓力。

弘光科大老福系師生團隊講解繪本內容。(照片/弘光科技大學提供)

兩位製作專題的學生在老師的帶領下，第一次和家庭照顧者、長照服務單位社工們一起分享故事繪本。分享活動中有擔任照顧者30年的80歲阿嬤參加，也有照顧小孩、照顧失智長輩的家庭主婦參加，每個人分享自己的心路歷程，聆聽學生介紹繪本情節，黃玟娟也分享照顧已逝長輩的經驗，讓大家更能同理和了解安寧療護與DNR。

大四學生黃潔妮指出，台灣社會已出現很多「老老照顧」的現象，不少家庭照顧者備受壓力，常有照顧悲劇產生，為了讓照顧者與被照顧者間在安寧療護與DNR的議題上有個中和點，因而想到製作繪本作為溝通媒介。由於議題較具敏感性，事先以網路問卷調查，回收300多份，確認以影像做為媒材的接受度，參考調查分析結果，將家庭照顧者的辛酸與苦楚融入繪本內。

黃潔妮強調，繪本中的每一個用字遣詞都非常小心再三斟酌，不僅要考量到照顧者的心情，還要使用貼近他們的用語，對年輕的學生來說很困難，因此至少花了半年時間才完成繪本。專題製作後，考量到內容的嚴肅性，死亡是人生必經歷程，才把繪本的書名取為「陪你到最後」，沒想到第一次分享內容，家庭照顧者給予許多肯定，大家都認為書名取得很好。

繪本「陪你到最後」是以虛擬的狐獴家族為主角，描述故事中的狐獴爸爸罹癌生病，狐獴媽媽照顧他，幾度進出醫院和加護病房的故事。(照片/弘光科技大學提供)

另一位大四學生賴清青說，首次發表繪本，參與的家庭照顧者給他們很多回饋，也提出不少的回饋看法，當初在構思製作繪本時，打算用溫馨的故事融入嚴肅的議題，帶大家思考走到生命的終點需要什麼樣的陪伴，最後該怎選擇，並讓受照顧者知道，他不是孤單的一個人，「第一次分享專題感觸很深，也學到很多關注生命議題應照顧到的細節。」

陳姓家庭照顧者表示，這是很棒的議題，感謝學生可以提出來，「我覺得要尊重老人家，急救時不是要插管就插管。」另一位賴姓家庭照顧者也說，往往遇到生死問題，自己都會慌亂而卡關，當下面對親人很難決定，透過提早面對與認識安寧療護與DNR，與親人事先溝通討論，是很重要的課題。