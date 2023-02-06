新北市每年寒暑假均提供身心障礙學生豐富多元的假期營隊，無論是實體課程或是親子線上學習，以滿足不同需求的孩子。今(112)年辦理的身心障礙學生寒假育樂營隊，包含「泳往直前復健游泳營隊」、「特殊生親子成長線上營隊」、「自閉症兒童適應體育育樂營隊」等活動，內容多元豐富，總計近300位親子參與。

教育局表示，今年身心障礙學生寒假育樂營隊，持續與民間單位合作，包含財團法人中華民國自閉症基金會、新北市自閉症適應體育推廣協會、新北市身心障礙游泳復健協會以及迪卡儂三重旗艦店等單位，提供優質的場地與專業師資，為特教孩子量身設計課程，提供適合親子共同參與的活動內容，讓孩子走出學校場域，獲得身體舒展與自我挑戰的機會，體驗不同的學習經驗與歡度假期。

復健游泳營隊之泳往直前憋氣練習。(照片/新北市教育局提供)

新北市身心障礙游泳復健協會理事長曾文丁表示，為鼓勵身心障礙學生勇於嘗試游泳活動，特別依據特教學生能力，分成復健與泳訓2個班別。從基礎水性、水中遊戲、基礎韻律呼吸到水中閉氣、水母漂、蹬牆、浮板打水前進等活動內容，依程度給予不同的指導，讓每一位特教孩子都能在活動中獲得學習成就。

學童家長白幸穗表示，本次適應體育營隊，提供一個適合特教孩子運動展才的機會。今年特別規劃輪板、蛇板等活動，訓練孩子肢體平衡與嘗試挑戰新課程的勇氣，看見孩子們體驗前所未有的課堂經驗，除了達到運動健身外，更能增強孩子接受挑戰的勇氣，並且在分組合作學習中，看見達成任務時的燦爛笑容，彼此擊掌時的自信與喜悅，身為母親當下深深感受到孩子的進步與成長。

復健游泳營隊之親師生共學陪伴。(照片/新北市教育局提供)

學童家長洪桂玉表示，參加親子成長線上共學營隊，是一場專業又實用的課程，包括家長成長、親子互動、孩子操作等三個向度不同課程，提升了特教家長的知能，從陪伴者身分到轉化為具備特教素養的教養者。在老師帶著孩子玩桌遊、與植物做朋友，透過畫畫探索自閉兒的內心世界等活動，每一堂精心設計的課程，都讓家長與孩子驚艷不已。

教育局長張明文表示，新北市教育強調落實身心障礙者權利公約（CRPD），提供特殊學生參與的假期營隊，鼓勵特教生走出校園，在活動中增加自信心。教育局未來將持續提供更多元豐富之課程，以具體行動支持特教孩子，無論線上學習或是實體課程，不同型態多樣選擇，提高學生學習興趣，幫助特教孩子在未來學習之路更精彩！