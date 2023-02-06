台灣實驗教育再添新亮點！以德國教耶拿計畫學校（Jena–plan School）教育理念為核心，邀請國立臺灣師範大學教授團隊與加拿大BC省教師團隊共同推動成立的實驗教育機構，終於在七位企業家第二代的催生下誕生，這個以夢想為起點的教育單位，更成為國內首座在大學校園中推動耶拿計畫（Jena-plan）的國際級學府。

實驗三法的通過，成為少子化下實驗教育逆風前進的助力，許多優質的實驗教育機構相繼成立，一所標榜結合跨國資源在大學森林中推動成立的實驗教育機構也在新北市成立，甫獲新北市政府教育局核定的「TCS探索未來國際實驗教育機構」，校區位便於國立臺灣師範大學林口校區內，七位年輕的創辦人為國內政治企業家的第二代，邀請具有豐沛教育經驗與熱誠的台北市成淵高中趙雅鈴前校長擔綱整個機構的籌備計畫，並邀請加拿大籍Sundal Grant Norman校長和國立臺灣師範大學的教授團隊，針對高中、國中課程進行設計規劃與師資的培育和聘任工作。

身為創辦人的施宣宇理事表示，思索如何幫助更多學子可以跳脫傳統的教育體制，打造一所適合孩子成長的學校是他們辦學的宗旨。本身同樣身為創辦人之一的許詠絮理事也是教育工作者，她始終沒有忘記要對社會有所貢獻，因此夢想打造一所能符合國人期待的實驗學校，實驗三法的通過，讓她們帶來創辦實驗機構的機會。許淳琪理事說，她們充滿使命感，對實驗理念與課程內容相當重視，所以特地邀請國立臺灣師範大學教授團隊和加拿大BC省教育局共同進行參與籌備與課程規劃，禮聘多位BC省教育局推薦來台的專業師資。

具有強烈教育使命感的堯舜妟理事和夏豪均理事長分別指出，面對競爭激烈的國際化、科技發展，如何以素養教育、適性揚才與國際視野，培養出未來世界所需要的國際化與多元化人才，成為新時代浪潮下的重要議題，故在聯合國教科文組織永續發展第4項，與「2030雙語國家教育政策」雙核心下，配合台灣鬆綁的實驗教育三法，學習並參考德國教育學者彼得森的耶拿計畫學校等教育理念，發展出實施耶拿教育的信念的教學方法、課程規劃、營造特色學習環境、組織文化及承諾，以達成實驗教育目標。

趙雅鈴說，他們辦學以探索為目的，提供翻轉傳統教育的教學方法，建置學校成為一個小型社會，一個學習的共同體，讓孩子在學校既能夠陶冶個性、人格，又能在與他人緊密的互動中學習人際相處之道，以及適應未來社會生活所需的知能，值得一提的是這個機構位於猶如森林的臺師大林口校區內，他們將在這個美麗的校園中，一步一步推動耶拿計畫實驗教育，帶給台灣教育更多驚奇。