元宵節過後春節假期邁入尾聲，今(6)日中臺科技大學健康照護服務團隊邀集國立北港高級農工職業學校服務利他團隊及敏惠醫護管理專科學校社區服務團隊，共同辦理「北農敏惠加中臺、照顧健康鬥陣來」聯合健康照護服務活動，特別邀請嘉義信賴眼科賴麗如醫師、臺中市驗光師公會、中臺視光系系友團隊、雲林縣驗光師公會前往北港高級農工職業學校圖書館共襄盛舉，並規劃臺中大坑名產魚丸伯現場製作虱目魚肚粥與民眾分享，讓現場參與民眾鬥陣來，作伙顧健康！

這場三校聯合之「北農敏惠加中臺、照顧健康鬥陣來」健康照護服務活動，集結三校醫護專業資源規劃出10項多元健康服務關卡，中臺科大由陳錦杏校長帶領視光系、醫學檢驗生物技術系、醫學影像暨放射科學系、護理系、食品科技系等，提供視力、血糖血壓、超聲波、ioi身體質量等專業醫護檢驗服務，敏惠醫專則由葉至誠校長整合牙體技術科、美容保健科、幼兒保育科，提供牙齒保健、舒壓按摩等健康服務，現場民眾除踴躍體驗各項健康服務之外，更透過活動規劃之各項健康檢測，有效掌握個人健康狀況，從中獲得正確的健康知識並做好預防保健。

這場活動集結三校醫護專業資源規劃出10項多元健康服務關卡。(照片/中臺科大提供)

中臺科大秉持「技術專業、人文關懷」教育理念，邀集校內學校社團、學會，並號召校外相關公會及商家，共同籌組健康照護服務團隊前往偏鄉服務，每年至少固定出隊兩次，以實際行動持續投注偏鄉服務傳愛活動，深獲各界肯定與認可。為有效擴大服務績效，深耕偏鄉場域，這次活動特別整合國立北港農工、敏惠醫專共同合作辦理，三校校長（中臺陳錦杏校長、北農楊長鉿校長、敏惠葉至誠校長）紛紛表示對此活動的高度肯定，認為帶領學生至服務學習場域提供服務，除可藉此開拓學生視野，亦可為社會貢獻個人心力，具體實踐共好精神。

中臺科大以實際行動持續投注偏鄉服務傳愛活動，深獲各界肯定與認可。(照片/中臺科大提供)

近年來，教育相關機構均以聯合國17個永續發展目標SDGs（Sustainable Development Goals）為核心，規劃許多有效實踐SDGs，善盡社會責任之相關活動，期能藉此深化社會大眾SDGs共識，提升參與實踐SDGs動機。中臺科大陳錦杏校長表示，SDGs並非遙遠的「世界大事」，學校透過辦學實踐「技術專業、人文關懷」教育理念，推動在地關懷與實踐相關活動，連結社會組織與在地團體一起追求共好，讓學習與行動成為讓世界更美好的重要趨力，這正是實踐SDGs精神之所在，期勉眾人皆能為世界更美好貢獻個人心力。