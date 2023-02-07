第十四屆海峽兩岸電視主持新秀會總決賽將在2月10日於福州舉行，經歷三年的疫情，青年面對面的交流幾乎完全中斷。大賽主辦單位：福建省廣播影視集團海峽電視台與台灣主辦方，中華兩岸文經協會，疫後首度 在2月6日帶領三位台灣優勝選手出發到福州，為2月月10日在總決賽作準備。

中華兩岸文經協會秘書長指導選手比賽技巧。(攝/景義婷)

中華兩岸文經協會宋智忱理事長提到，經歷了艱難的疫情，在今年終於有機會親自帶著選手來到福州，進行兩岸青年面對面的交流覺得非常的開心，期望台灣選手在本次競賽的表現。

本次代表台灣參賽選手之一的新竹先生江盛棋表示，原本因新辦台胞證時間過長，差點沒辦法來參加總決賽，最後經過加急處理才能來到福州參加海峽兩岸主持新秀會，期望能為台灣奪下好成績，希望自己可以不辜負台灣評審們的期待。這個舞台萬眾矚目，期許自己的表現能夠讓大家看見，除了選美以外，在主持技能上也能夠有出色的成績。

19歲的黑馬選手陳妤蒨表示，很高興這次能作為台灣代表隊，期望自己成為兩岸交流的文化史者，能夠來這裡跟大家一起切磋專業覺得非常榮幸。每一次比賽都能做到讓自己不後悔，努力完成是我的目標。

台灣姑娘阿柔紀羽柔表示：一直對主持很有興趣，以自學的經驗參加上海人民廣播電台主持人大賽，獲得百強殊榮，在比賽的過程跟參賽者交流，發現各地區都有不一樣的特色，也讓自己更期待透過這次的比賽，能跟有共同興趣專業的賽友交流，過程一定很有趣！這次期許自己可以突破自我，也希望能認識更多喜歡主持的同好。

總決賽將從2/7日到2/10日前面幾天台灣選手將先現場觀摩其他省份的複賽，訂參與賽前指導，期待台灣選手在總決賽傑出的表現。