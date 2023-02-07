現今科技的發展改變人們的溝通與學習模式，為了讓學生體驗XR延展實境（Extended Reality）的學習情境、誠正國中申請了臺北市區域資優方案，在今年寒假辦理「許你一個平行宇宙」數理資優營隊，結合Makar 元宇宙MR創作，實現SDGs永續好點子，並且加入了量子電腦認知學習，學生透過手做及XR程式的撰寫，讓創作的歷程有個人獨特的亮點。

學生們穿戴VR頭盔、AR眼鏡以及IPAD等設備，體驗當今科技的發展趨勢---元宇宙，虛擬空間的生活運用。(照片/誠正國中提供)

營隊由永春高中3A教學基地中心曾慶良主任，以及本校張維倫老師擔任講師，學生們穿戴VR頭盔、AR眼鏡以及IPAD等設備，體驗當今科技的發展趨勢---元宇宙，虛擬空間的生活運用，在量子電腦的認知學習中，為了增加趣味性安排挑戰量子APP桌遊，其中資優班的學生相當厲害，不到30分鐘的時間就有人陸續破解量子閘的計算關卡，讓講師非常驚豔。

承辦活動的誠正國中輔導主任葉榮文認為，後疫情時代的學習模式是日新月異的，善用科技多元學習不僅與時俱進，也是一輩子的事，希望本次研習能深化孩子們對科技的認知與體驗。