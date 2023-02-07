中國文化大學以馬戲團「青春遊系」概念，設計高中生大學體驗營。透過師長及學長姐精心安排的體驗課程，為高中生解開大學生活神秘面紗。2月7日淡江高中近300名學生加入「青春遊系」，提前體驗大學的多采多姿。在始業式上，王子奇校長感性述說他過往在文化大學的經歷指出，這是所很有人情味的大學，歡迎上山修練、打造理想。

文化大學去年12月與淡江高中簽訂策略聯盟，雙方進行實質合作，並以黏住學生為主軸。今年寒假，文化大學教務處以馬戲團「青春遊系 Party Go」為概念設計高中生大學體驗營，並邀請淡江高中師生前來文化大學參與大學體驗營。除了學生，淡中黃維彥教務主任、江丕得教務組組長以及十位導師也陪同參與。

王子奇校長說，文大是很有人情味的一所大學。(照片/文化大學提供)

文化大學王子奇校長致詞表示，選擇文化大學的CP值真的很高，地點好，臨近陽明山國家公園、院系多元，且積極邁向國際化、有逾四百所世界知名大學的姊妹校，更有獨創的跨域專長，讓同學多元學習。在文化大學念書，還有各種獎學金補助，可以讓大家安心讀書、好好交朋友，「希望大家上山修練四年後，都能成為心目中理想的自己」。

王子奇校長說，當年他選擇文化大學就讀，家人剛開始時還不同意；三十年後，「父親對我說，選擇文化大學是你最棒的選擇」。王校長表示，在文大這四年，除了讓他結交了很多一輩子的好朋友，更感恩師長的栽培與支助獎學金，這些都是他人生中最重要的資產。

高中生穿實驗室服體驗實習課。(照片/文化大學提供)

開幕式後，近三百名淡中學生，除了參觀、了解文化大學的圖書館、博物館、體育館、社團、海外交流、學系概覽等學習資源，並分組參與了「俄法同萌」、日韓文化、真實人生的魷魚遊戲、貿險吧! 找到通往世界之路、我的觀光伸展台、來點不一樣的化學、魔法少女理子和隨從魔法師的生活物理與大數據魔術、網路直播與播客、資傳營「創作者腦內派對－做自己」、3D建模與製作初體驗、生活大師、保健營養暨動物科學、一日劇星等多采多姿的體驗營，親身體驗文化大學的跨領域多元學習環境。