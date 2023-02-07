因新冠肺炎疫情停擺三年的慈濟科技大學2023兒童劇《精靈救生靈》，終於再度出國巡迴演出，獲得馬來西亞蘭卡威、吉打和檳城近2,000人熱烈迴響！以森林小動物為主的猴子、兔子、麋鹿、羚羊、猴子、大象、斑馬、小精靈等，再搭配手語、歌舞和現場互動，邀約觀眾一起幫忙潑水救火。只見小朋友激動的站起來，手腳並用、大聲呼應，還不忘在謝幕後衝上台，爭先跟演員合照！

兒童劇《精靈救生靈》劇情講述，為了拯救生病的小兔子，一群小動物踏上尋找解藥的旅程，不但遇到了新冠病毒、森林大火、沙塵暴等，也結交了新夥伴，大家同心協力度過難關。而搭配旋律哼唱的靜思語，像是「做好事不能少我一人，做壞事不能多我一人；Count me in when doing good deeds，Count me out when doing bed deeds」，以及少買新遊戲或捐贈舊玩具，就能落實環保愛地球。如此淺顯易懂的內容，讓小朋友不只是看戲湊熱鬧，更能多了寓教於樂的啟發。

新冠肺炎疫情，以及全球暖化的氣候變遷，都成為兒童劇演出的題材內容，也希望帶給觀眾省思和改變。(照片/慈濟科大提供)

由於新冠肺炎疫情變化多端，演出停擺三年，導致不少學生因臨床實習或課業繁重而中途放棄。所以，換角成了常態，學生得提前多背好幾頁台詞，還得臨時補位，心理壓力倍增。尤其，馬來西亞蘭卡威、吉打和檳城的舞台大小不一，不但得重新調整走位，還出現採排跳電、麥克風雜音干擾、道具損壞等，甚至，被迫提早出場演出，殺得學生措手不及。

小朋友與演員合照留念。(照片/慈濟科大提供)

護理科三年級學生魏語萱表示，從三年前新生入學起，就想參與兒童劇，好不容易等到新冠肺炎疫情趨緩，才能出國演出，興奮之情溢於言表。無論戲份多寡、有無台詞、串場走位，都要扮演好負責的角色，缺一不可，才能讓兒童劇變得更好。資訊科技與管理系二年級學生謝武昇（印尼籍）表示，需全神投入、專注詮釋，盡全力發揮到極致，才能呈現最好的表現。所以，即使寒假培訓每天都長達12小時，也甘之如飴。

對馬來西亞籍學生來說，能回到熟悉的家鄉登台演出，感受更是深刻。所以，更要展現最好的一面！護理系一年級學生陳蔚勤（馬來西亞籍）表示，儘管自己才22歲，卻要詮釋最年長的大象奶奶，著實是不小的挑戰。坦言演技略顯生澀，仍有進步空間，不過，能回饋給家鄉，覺得很有意義！

專業梳妝團隊協助演員們治裝打扮。(照片/慈濟科大提供)

護理科二年級學生黃俼嫻表示，幾場演出下來，大家越來越有默契，就算對方忘詞，也能彼此互補、相互提醒，簡直是倒背如流！護理科四年級學生蔡振邦（馬來西亞籍）表示，因為兒童劇而融入親善大使團隊，彼此鼓勵、相互包容，不但變得更合群，也學會妥善的規劃時間，正如「一根筷子易折斷，一把筷子折也難」。

慈濟科技大學人文室主任謝麗華表示，從2020年肆虐至今的新冠肺炎疫情，以及全球暖化的氣候變遷，都成為兒童劇演出的題材內容，也希望帶給觀眾省思和改變。尤其，小朋友熱烈的回應，帶給學生滿滿的感動，相信經過兒童劇的洗禮，能讓學生增添自信、體驗團隊合作的重要性，可說是課堂外最好的學習和收穫。