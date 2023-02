因新冠肺炎疫情停擺三年的慈濟科技大學2023兒童劇《精靈救生靈》,終於再度出國巡迴演出,獲得馬來西亞蘭卡威、吉打和檳城近2,000人熱烈迴響!以森林小動物為主的猴子、兔子、麋鹿、羚羊、猴子、大象、斑馬、小精靈等,再搭配手語、歌舞和現場互動,邀約觀眾一起幫忙潑水救火。只見小朋友激動的站起來,手腳並用、大聲呼應,還不忘在謝幕後衝上台,爭先跟演員合照!

兒童劇《精靈救生靈》劇情講述,為了拯救生病的小兔子,一群小動物踏上尋找解藥的旅程,不但遇到了新冠病毒、森林大火、沙塵暴等,也結交了新夥伴,大家同心協力度過難關。而搭配旋律哼唱的靜思語,像是「做好事不能少我一人,做壞事不能多我一人;Count me in when doing good deeds,Count me out when doing bed deeds」,以及少買新遊戲或捐贈舊玩具,就能落實環保愛地球。如此淺顯易懂的內容,讓小朋友不只是看戲湊熱鬧,更能多了寓教於樂的啟發。

新冠肺炎疫情,以及全球暖化的氣候變遷,都成為兒童劇演出的題材內容,也希望帶給觀眾省思和改變。(照片/慈濟科大提供)

由於新冠肺炎疫情變化多端,演出停擺三年,導致不少學生因臨床實習或課業繁重而中途放棄。所以,換角成了常態,學生得提前多背好幾頁台詞,還得臨時補位,心理壓力倍增。尤其,馬來西亞蘭卡威、吉打和檳城的舞台大小不一,不但得重新調整走位,還出現採排跳電、麥克風雜音干擾、道具損壞等,甚至,被迫提早出場演出,殺得學生措手不及。

小朋友與演員合照留念。(照片/慈濟科大提供)

護理科三年級學生魏語萱表示,從三年前新生入學起,就想參與兒童劇,好不容易等到新冠肺炎疫情趨緩,才能出國演出,興奮之情溢於言表。無論戲份多寡、有無台詞、串場走位,都要扮演好負責的角色,缺一不可,才能讓兒童劇變得更好。資訊科技與管理系二年級學生謝武昇(印尼籍)表示,需全神投入、專注詮釋,盡全力發揮到極致,才能呈現最好的表現。所以,即使寒假培訓每天都長達12小時,也甘之如飴。

對馬來西亞籍學生來說,能回到熟悉的家鄉登台演出,感受更是深刻。所以,更要展現最好的一面!護理系一年級學生陳蔚勤(馬來西亞籍)表示,儘管自己才22歲,卻要詮釋最年長的大象奶奶,著實是不小的挑戰。坦言演技略顯生澀,仍有進步空間,不過,能回饋給家鄉,覺得很有意義!

專業梳妝團隊協助演員們治裝打扮。(照片/慈濟科大提供)

護理科二年級學生黃俼嫻表示,幾場演出下來,大家越來越有默契,就算對方忘詞,也能彼此互補、相互提醒,簡直是倒背如流!護理科四年級學生蔡振邦(馬來西亞籍)表示,因為兒童劇而融入親善大使團隊,彼此鼓勵、相互包容,不但變得更合群,也學會妥善的規劃時間,正如「一根筷子易折斷,一把筷子折也難」。

慈濟科技大學人文室主任謝麗華表示,從2020年肆虐至今的新冠肺炎疫情,以及全球暖化的氣候變遷,都成為兒童劇演出的題材內容,也希望帶給觀眾省思和改變。尤其,小朋友熱烈的回應,帶給學生滿滿的感動,相信經過兒童劇的洗禮,能讓學生增添自信、體驗團隊合作的重要性,可說是課堂外最好的學習和收穫。