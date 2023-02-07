今（112）年寒假新北市規劃50場線上跨國、實體英語營隊，營造國際化的學習環境，讓1,530名孩子快樂學英語、體驗多元文化，部分課程還邀家長共學五大洲文化。

教育局長張明文表示，科技能延展學習模式，今年持續整合虛實，辦理六大類英語營。包括兩項臺美跨國線上英語營，分別與僑英文教基金會合作「E-Around線上英語營」、與加州喜瑞都學院合辦線上英語營。另有4類實體課程，包括國際文教中心推五大洲親子營、高國中外師拓客任務（World Talk Task）、英速魔法學院冬季活力營及國小冬令雙語營。場場叫好叫座，提供新北學子多元管道，擴展國際視野。

而臺美線上英語營，由美國青年大使以視訊分享校園生活、城市藝術、運動休閒，並以有趣的破冰遊戲，如Two Truths and a Lie、Would you rather、英文猜謎等，打破螢幕的距離感。更透過分組上課，鼓勵學生每天用英語與志工講師互動。新北學生也展現國際交流能力，以英語介紹臺灣的特色景點，讓美國志工們心嚮往之。

竹圍高中國中部學生張靖毅表示，自己參與加州線上英語營，發現美國學生的選修課程多、社團活動豐富、重視運動休閒。本次活動練就了說英語的膽量，希望未來能到加州，體驗當地節慶及遊樂園。另外，桃子腳國中小學生許澂芯分享，參加E-Around線上英語營，最喜歡的活動是小組討論、與講師、同學協作簡報。自己用英語介紹臺灣海拔最高的嘉義太平雲梯，內心充滿成就感。

5場五大洲親子營隊，由國際文教中心志工、老師擔任導遊，介紹美國、義大利、紐澳、印度、印尼等國特色，如：Henna彩繪、品嘗印尼非吃不可的金磚玉米棒和羅望子糖果、義式風情櫥窗打卡等。

淡水國小國際文教中心以美國文化為主題，讓親子體驗迪士尼變裝秀。(照片/新北市教育局提供)

其中義大利主題由金龍國小國際文教中心規劃，親子手作pizza、義式雛菊餅乾等。學生黃彥瑜提到，自己一走進校內的國際文教中心，便被一系列羅馬競技場建築景觀布置吸引，彷彿身處中世紀的義大利。另外，淡水國小國際文教中心推出有獎徵答、迪士尼親子變裝秀。參與家長王嘉秀提到，首次與孩子參加，親子同煎美味漢堡肉，美國文化更成為親子對話的好素材。大推五大洲營隊，讓孩子寒假不出國，也能享受國際環境。

另外針對高、國中1、2年級學生，教育局開設34場的寒假外師拓客任務營，包含藝術創作、國際文化分享、手作課程等，外籍教師以生動有趣的教學，讓學生在遊戲及互動中，快樂學英語、體驗國際文化。

教育局為高、國中1、2年級學生，開設34場的寒假外師拓客任務營，外師帶領學生進行手作課程。(照片/新北市教育局提供)

每年報名皆秒殺的英速魔法學院冬季活力營，國小學生免出國，可享浸潤式的英語學習環境。今年4梯次由闊瀨院區及興福院區辦理，結合當地自然環境，讓學生體驗新北在地特色，而沉浸式的學習方式，可增加學生的成就感及自信心。值得一提的是，闊瀨院區為新北市閒置校舍活化再生推動計畫重點區域之一，是閒置校舍活化創造國際化學習環境的典範。

還有5場國小冬令雙語營，主題多元，如：神話與謎團、驚豔北美洲、尋寶探險隊等，今年也增加「Let’s Talk! Detective Contest英語小偵探比賽」，鼓勵學生開口說英語，主動營造沉浸式雙語學習環境。

教育局表示，近3年因科技防疫開啟跨國線上英語營隊，感謝美國師生團隊跨國支持。未來將持續透過線上與實體英語營，讓新北學子以多元管道，拓展國際視野、與世界交朋友。