由福建省廣播影視集團海峽電視台主辦、中華兩岸文經協會辦理的第十四屆海峽兩岸電視主持新秀會7日進行複賽，台灣選手親臨現場觀摩與學習，並進行總決賽使用花絮影片拍攝。複賽分上下午場，上午場中華兩岸文經協會的王雅芬秘書長於現場擔任評委，點評黑龍江選手時表示，本次活動為疫後第一場大型實體賽事，我們穿越海峽只為你們而來，每位選手都優秀值得鼓勵，同學們與其複製別人的成功模式不如展現自己的特色。希望兩岸選手能夠多多交流，互相砥礪前行。

台灣選手與河南選手牛文婧、安民樂、袁佳雯合影。(攝/景義婷)

台灣選手江盛祺表示，這次來到這裡，可以跟很多來自各省的主持人做交流，因為都來自不同的地方，風格與表達上都不大一樣，希望藉由這次競賽互相學習，吸取每位主持人的優勢，增強自己。

參與總決賽台灣選手之一紀羽柔表示，大陸選手大多經過完整播音主持的訓練，有著流利字正腔圓的普通話，台灣選手則比較像是表達自己情緒與情感，這是我們比較不一樣的地方，這也讓自己覺得更緊張，期待這次的競賽能有不一樣的火花。

台灣選手與黑龍江選手王敬博、邢哲瑞、那宇慧合影。(攝/景義婷)

另一位選手，陳妤蒨年僅十九歲就讀世新大學一年級，她表示：昨天看完其他省份的復活賽，覺得自己還有很多不足的地方，像是經句使用，還有即時主持的部分，希望透過這次的比賽能增進自己，繼續努力。

台灣選手與中華兩岸文經協會王雅芬秘書長合影。(攝/景義婷)

率團參加活動的中華兩岸文經協會理事長宋智忱提到，2月6日來到長樂福州新區，看到建設翻天覆地突破千里，讓人驚喜耳目一新。宋理事長參觀了晉級賽認為大陸選手都非常優秀，大陸17省每省都派選出參會代表，還要再進行總決賽前的晉級複賽，真是過關嶄將個個都是拿出真功夫，值得台灣三位選手認真觀摩，擷取所長相互學習，不論成績如何，本次面對面的實體交流活動必有收穫。