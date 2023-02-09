兔年新氣象、春暖花開、元宵慶團圓台北市簡姓宗親會於2月6日下午舉辦第七屆第三次理監事會迎春納福團拜祝賀喜氣歡迎新春！

出席資深長輩宗親有名譽理事長簡又新、簡漢生、簡水木、簡文雄、簡水惟、簡良鑑、榮譽理事長簡喜原、顧問簡舒培、簡立喆、總幹事簡宗平、常務監事 簡光義等理監事團隊，共同推動會務營造台北市簡姓宗親凝聚團結活樂溫馨家園氣氛濃厚傳遽情感饗宴。

理事長簡廷在致詞。(照片/簡廷在理事長提供)

理事長簡廷在主持致詞指出，簡姓宗親人才𠎀出，在各國異地人才輩出，希望藉由宗親會凝集交流，分享宗親各行各業專業領域與智慧，藉此宗親交流機會移植給予世代青年學習機會達代代傳承為社會貢獻與服務。

簡廷在理事長會議中也特別聘任名譽理事長簡良鑑及顧問簡立喆，而簡又新前部長現任無任所大使，亦擔任台灣永續能源研究基金會董事長，從事氣候變遷與環境保護相關的公益倡議活動，以「淨零時代的挑戰與機會」為題一起與宗親們分享企業淨零碳排 、綠電不足待解等等與專業分享經驗。

前行政院長秘書長簡太郎宗長致詞。(照片/簡廷在理事長提供)

前行政院長秘書長簡太郎宗長於致詞中，分享人生經歷並勉勵宗親會的和諧擴展宗親會務支持與鼓勵。則簡偉華回國即加入台北市簡姓宗親會，並以E S G專業領域一起分享宗親，名譽理事長簡良鑑宗長也特此分享他的專業數位科技經濟產業技術前瞻研發商機。

台北市簡姓宗親人才輩出，簡立喆為台灣新聞主播、主持人，畢業於美國愛默生學院整合行銷傳播學碩士。曾為東森新聞台主播，現任ETtoday新聞雲主播兼《星光好選喆》節目主持及製作人，也藉助他的專業給予宗親協助青年創業網紅新世代傳承，照福宗親，在活動中傳遽著宗親溫暖和諧團結一心凝聚力量。